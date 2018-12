Flisar obstal v četrtfinalu, zmagi v Švico in na Švedsko, brata spet na stopničkah

Na tretji tekmi letošnjega svetovnega pokala v smučarskem krosu in drugi v italijanskem Innichenu je zmagal Švicar Joos Berry, drugo in tretje mesto sta zasedla francoska brata Midol, Bastien in Jonathan, ki sta bila v petek prva in druga. Slovenec Filip Flisar je s 15. mestom prišel do uvrstitve sezone. Četrti je bil tako kot na prvi tekmi Nemec Paul Eckert.