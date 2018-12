Hitra Ilka v novem okolju hitro pokazala mišice

Potem ko so pri Mednarodni smučarski zvezi zaradi pomanjkanja snega v Val d'Iseru ženski hitrostni dvojček preselili v Val Gardeno, se je na prvem uradnem treningu z 2.165 metrov dolgo progo najhitreje spoprijateljila 27-letna Avstrijka Ramona Siebenhofer (1:26,32), ki v svoji karieri še nima zmage svetovnega pokala.

Veseli pa podatek, da je bila le dve stotinki sekunde počasnejša Ilka Štuhec, ki se je brez zares oprijemljivih informacij na progo podala prva. Tretji čas je postavila Italijanka Nicol Delago (+0,48), četrtega Kanadčanka Valerie Grenier (+0,41) … Zmagovalka prvih smukov sezone Nicole Schmidhofer je bila ob spoznavanju novega okolja devetnajsta (+1,13).

Ob 12.30 bo v Val Gardeni na sporedu še drugi trening. Ilka Štuhec bo nastopila s štartno številko 15.

Nicole Schmidhofer nastopa z rdečo majico vodilne smukačice. Foto: Getty Images Prvič na progi Saslong

Ženski del karavane svetovnega pokala se s tekmama, ki bosta na sporedu v torek in sredo, začasno in izjemoma vrača v Val Gardeno, kjer je dvakrat gostoval v 70. letih preteklega stoletja, a tedaj ne na sloviti progi Saslong, ki je bila še ob koncu tedna prizorišče moških tekem. Ta teden bo torej še toliko bolj do izraza prišel občutek za prilagajanje na nove terene, vtisi s treningov pa bodo še toliko bolj dragoceni.

Tudi za Štuhčevo, ki je sicer z Val Gardeno povezana na nekoliko drugačen način. Tu je namreč petkrat nastopila na prireditvi Gardenissima, najdaljšem veleslalomu na svetu. Gre za kar šest kilometrov dolgo progo z več kot sto vratci. Ilka je bila kar petkrat najhitrejša, nazadnje leta 2016.

Iskanje lastnih meja

Za najboljšo slovensko smučarko je to tretja postaja po vrnitvi v beli cirkus. Spomnimo, v Lake Louisu je bila šesta in 14. v smuk ter deseta v superveleslalomu, ob vrnitvi v Evropo pa je superveleslalomsko preizkušnjo v St. Moritzu končala na 14. mestu. Vsekakor je v vseh teh nastopih pokazala veliko neustrašnosti, kar po tako dolgi odsotnosti še zdaleč ni zanemarljivo. Dobila je tudi potrditev o konkurenčnosti opreme in primerni fizični pripravljenosti. Pozna pa se pomanjkanje tekmovalnega ritma, saj je na vsaki tekmi storila nekaj drobnih napak, ki so jo oddaljile od še višjih mest.

Po vrnitvi Ilka še ni uprizorila brezhibne vožnje. Foto: Getty Images

Prva tekma brez Mikaele Shiffrin

Tretji smuk sezone bo na sporedu v torek ob 12.30. Dan zatem bo na sporedu še superveleslalom. To bosta prvi tekmi sezone, na katerih ne bo nastopila Mikaela Shiffrin, ki je na uvodnih devetih preizkušnjah sezone osvojila kar 689 točk in ima tako pred Michelle Gisin kar 393 točk prednosti. Med drugim je zmago slavila na obeh superveleslalomih. Kot je pojasnila, po šestih napornih tednih potrebuje čas za zajem sape ter pripravo na veleslalom in slalom, ki ju bo ob koncu tega tedna gostil Courchevel.