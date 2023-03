Gosta megla onemogočila žensko biatlonsko tekmo v Oslu

Na današnji sprinterski tekmi so bile na startu tri slovenske biatlonke: Anamarija Lampič ter Polona in Živa Klemenčič. Polona Klemenčič je v sklepnem tednu v sezoni 2022/23 v skupni razvrstitvi s 184 točkami na 28. mestu, medtem ko je Lampič, ki je zbrala 91 točk, trenutno na 46. mestu.

The Women Sprint in Holmenkollen will be postponed until tomorrow. New times will be announced in due course. 📷Manzoni/IBU #HOL23 pic.twitter.com/SkjVGRKvJU

"Čakali smo na izboljšanje vremena, pa dočakali ravno nasprotno. Vidljivost je bila tako slaba, da tekmovalke niso videle tarč in to je bil jasen znak, da tekmovanja danes ne moremo izpeljati. Ženska sprinterska tekma bo jutri, v nedeljo pa skupinski start. Program moških tekem ostaja nespremenjen," je pojasnil Borut Nunar, vodja tekmovanj pri Mednarodni biatlonski zvezi (IBU).

V soboto bo na sporedu tudi moška zasledovalna tekma na 12,5 km. Slovenske barve bosta zastopala Anton Vidmar in Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan in Lovro Planko pa si prek četrtkove sprinterske tekme niso izborili nastopa na zasledovanju.

You could say the conditions are snowy in Holmenkollen 🌨️ Will this affect your prections towards the women’s sprint?#HOL23 #biathlon #biathlonfamily pic.twitter.com/AqF7JDuks9