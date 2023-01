Gloria Kotnik si je oddahnila: Lahko bi bilo precej huje

Gloria Kotnik je v petek uspešno prestala artroskopijo in še vedno upa na nastop na svetovnem prvenstvu v Gruziji, ki bo na sporedu konec februarja in v začetku marca.

Gloria Kotnik je v petek uspešno prestala artroskopijo in še vedno upa na nastop na svetovnem prvenstvu v Gruziji, ki bo na sporedu konec februarja in v začetku marca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljša slovenska deskarka Gloria Kotnik, ki se je pred tednom dni poškodovala na kvalifikacijah tekme v Švici, je v petek prestala artroskopijo. "Doktor Matjaž Vogrin mi je iz kolena odstranil moteči del hrustanca, ki se je ob poškodbi odkrušil, blokiral koleno in povzročal bolečine. Sledi rehabilitacija, cilj pa je vrnitev do svetovnega prvenstva," sporoča 33-letna Velenjčanka, ki se je lani s svojo zgodbo in uspehom na olimpijskih igrah močno dotaknila ljudi. Odraz tega je tudi nominacija za Slovenko leta.

Kako ste? Kako poteka rehabilitacija?

Prve dni po poškodbi je bilo stanje precej negotovo. Upali smo, da bodo morda zadostovale fizioterapije, a se je hitro izkazalo, da bo vseeno potrebna artroskopija, ki sem jo prestala včeraj. Dr. Matjaž Vogrin mi je iz kolena odstranil moteči del hrustanca, ki se je ob poškodbi odkrušil, blokiral koleno in povzročal bolečine. Sledi rehabilitacija, cilj pa je vrnitev do svetovnega prvenstva.

Svetovno prvenstvo v deskarskih disciplinah bo v Bakurianiju v Gruziji med 19. februarjem in 5. marcem 2023.

Kotnikova je zaradi poškodbe levega kolena izpustila sezono 2015/2016. Foto: Vid Ponikvar

Ali gre za poškodbo istega kolena kot leta 2015? Takrat ste zaradi poškodbe izpustili celotno sezono 2015/2016.

Da, gre za isto koleno.

Kaj ste najprej pomislili, ko ste začutili bolečino?

Ravno zato, ker je šlo za že poškodovano koleno, me je precej zaskrbelo. Priznam, da sem pomislila na precej hujši scenarij.

Najdete kakšno pozitivno stvar v vsem skupaj?

Seveda, vedno lahko na ta položaj gledamo iz dveh zornih kotov. Na vse skupaj gledam pozitivno, saj so vezi ostale cele in vem, da bi lahko bilo precej huje. Sezona še ni izgubljena in svojo energijo usmerjam v čimprejšnjo vrnitev na sneg.

Glede na to, da je ena rehabilitacija že za vami, boste zdaj karkoli naredili drugače?

Zaupam v ekipo, s katero sodelujem, rehabilitacija pa bo v vsakem primeru drugačna, saj je gre za drugačen poseg. Potekala bo na IŠM (Inštitut za športno medicino Maribor, op. p.) in v Thermani Laško.

Ali lahko malo bolj opišete, kaj točno se je zgodilo v kvalifikacijah pred tednom dni v Scuolu v Švici?

Na progi sem bila zelo hitra, nato pa sem v spodnjem delu izgubila stik s podlago in padla. Želela sem si dobro izhodišče v kvalifikacijah. Enostavno sem tvegala preveč. Pretekli rezultati so mi vlili veliko samozavesti, pa tudi željo, da tako nadaljujem.

Decembra je v Cortini prvič zmagala na tekmi svetovnega pokala. Foto: Miha Matavž

Še eno vprašanje nekoliko mimo športnih okvirjev. Nominirani ste za Slovenko leta. Kaj vam pomeni takšna nominacija?

Nominacija za Slovenko leta mi res veliko pomeni. Znašla sem se v družbi izjemnih žensk, ki so v družbi pustile svoj pečat. In že samo nominacija je res lep dosežek, pa tudi potrditev, da se je moja zgodba dotaknila veliko ljudi. In ravno to mi je najpomembneje. Resnično sem vesela, če sem komu v navdih, moja zgodba pa opomnik, da je vredno vztrajati in se boriti, dokler gori iskrica.

Preberite še: