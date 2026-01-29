Gloria Kotnik

- rojena: 1. junija 1989

- prebivališče: Celje

- višina: 160 cm

- klub: Deska Velenje

- trener: Aco Sitar

* Največji uspehi:

- OI:

3. mesto Peking 2022, paralelni veleslalom

15. mesto, Pyeongchang 2018, paralelni veleslalom

23. mesto, Soči 2014, paralelni slalom

24. mesto, Soči 2014, paralelni veleslalom

27. mesto, Vancouver 2010, paralelni veleslalom

- SP:

17. mesto, Bakuriani 2023, paralelni veleslalom

19. mesto, Bakuriani 2023, paralelni slalom

21. mesto, Gangwon 2009, paralelni slalom

22. mesto, Stoneham 2013, paralelni slalom

22. mesto, Sierra Nevada 2017, paralelni slalom

- MSP:

2. mesto, Zermatt 2005, paralelni veleslalom

6. mesto, Klinovec 2004, paralelni veleslalom

6. mesto, Vivaldi park 2007, paralelni veleslalom