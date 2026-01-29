Četrtek, 29. 1. 2026, 11.31
Gloria Kotnik
- rojena: 1. junija 1989
- prebivališče: Celje
- višina: 160 cm
- klub: Deska Velenje
- trener: Aco Sitar
* Največji uspehi:
- OI:
3. mesto Peking 2022, paralelni veleslalom
15. mesto, Pyeongchang 2018, paralelni veleslalom
23. mesto, Soči 2014, paralelni slalom
24. mesto, Soči 2014, paralelni veleslalom
27. mesto, Vancouver 2010, paralelni veleslalom
- SP:
17. mesto, Bakuriani 2023, paralelni veleslalom
19. mesto, Bakuriani 2023, paralelni slalom
21. mesto, Gangwon 2009, paralelni slalom
22. mesto, Stoneham 2013, paralelni slalom
22. mesto, Sierra Nevada 2017, paralelni slalom
- MSP:
2. mesto, Zermatt 2005, paralelni veleslalom
6. mesto, Klinovec 2004, paralelni veleslalom
6. mesto, Vivaldi park 2007, paralelni veleslalom
- svetovni pokal:
1. mesto, Cortina d'Ampezzo 2022, paralelni veleslalom
4. mesto, Yanqing 2024, paralelni veleslalom
4. mesto, Carezza 2022, paralelni veleslalom
4. mesto, Bansko 2018, paralelni veleslalom
4. mesto, Rogla 2018, paralelni veleslalom
4. mesto, Cortina d'Ampezzo 2018, paralelni veleslalom
5. mesto, Bad Gastein 2024, paralelni slalom
5. mesto, Bansko 2025, paralelni veleslalom
5. mesto, Cortina d'Ampezzo 2019, paralelni veleslalom
6. mesto, Pyeongchang 2019, paralelni veleslalom
8. mesto, Pyeongchang 2019, paralelni veleslalom,
8. mesto, Rogla 2018, paralelni veleslalom
8. mesto Blue Mountain 2020, paralelni veleslalom
8. mesto, Cortina d'Ampezzo 2017, paralelni veleslalom
- prisotnost na Instagramu: @gloriakotnik
- vzornik/ca: Shawn White
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: kolajna na OI v Pekingu in kolajna Petre Majdič na OI 2010
- zadnja knjiga ali film/serija: knjiga: Peta olimpijada (Tadeja Brankovič), film: Sam doma (za božič)
- hobiji: kolesarjenje, tenis, potovanja
- moto/navdihujoč citat: "Sreča je na strani pogumnih."
