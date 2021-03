Globus Johannesu Thingnesu Boeju, zmaga Desthieuxu, Fak sedmi

Pred zadnjo tekmo sezone je bilo največje vprašanje, kdo bo zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala. Johannes Thingnes Boe je imel pred rojakom Sturlo Holmom Laegreidom štiri točke naskoka, kar je obetalo ogorčen dvoboj za veliki kristalni globus.

Bolje je začel Laegreid, ki je na prvem strelskem postanku zadel vse tarče, mlajši od bratov Boe pa je moral v kazenski krog. Nato je bil do konca bolj natančen Boe, ki je bolje streljal predvsem stoje in še tretjič zapovrstjo osvojil skupno zmago. Preizkušnjo je sicer končal na tretjem mestu, Laegreid (+48,4/4) pa je bil osmi.

Drugi je bil Rus Edvard Latipov (+8,9/2), drugo posamično zmago v karieri pa je slavil Desthieux, ki je prav tako zgrešil dvakrat. Prvič je bil na vrhu stopničk pred dvema tednoma v češkem Novem Mestu.

Jakov Fak je zadnjo tekmo sezone končal na sedmem mestu s 44,3 sekunde zaostanka. Na strelišču je bil eden od petih najuspešnejših z le dvema zgrešenima streloma. Na tekmi je sicer pihalo manj kot na ženski dve uri prej.

Fak je sezono sklenil na 11. mestu v skupnem seštevku s 693 točkami. Najboljši je bil Johannes Boe s 1052 točkami, 13 manj jih je osvojil Laegreid. Tretje mesto je osvojil Francoz Quentin Fillon Maillet (930 točk).

Jakov Fak: Želim si, da bi ostal zdrav in da bi za naslednjo sezono lahko treniral še bolje in da bi bil še boljši. Foto: Guliverimage

Jakov Fak: Prostora za napredek je še nekaj

"Zadnja tekma je za nami. Bila je taka, da si jo bom zapomnil za nekaj časa, izredno težka, še posebej na strelišču. Zame je bil velik izziv tudi na progi, a z relativno dobrim streljanjem v tem vetru sem zadnjo tekmo končal na 7. mestu, v skupnem seštevku pa na 11. Seveda bi si želel, da bi bilo še boljše in da bi imel na kroni sezone, na svetovnem prvenstvu, boljši izid oziroma kolajno. A naredil sem vse kar sem lahko, da bi bil čim boljši. Prostora za napredek je še nekaj. Želim si, da bi ostal zdrav in da bi za naslednjo sezono lahko treniral še bolje in da bi bil še boljši," je po sezoni povedal Fak.

Izidi, skupinski start, 15 km: 1. Simon Desthieux (Fra) 35:43,7/2

2. Edvard Latipov (Rus) + 8,9/2

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 17,5/3

4. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 32,2/3

5. Benedikt Doll (Nem) 36,9/4

6. Tarjei Boe (Nor) 38,2/4

7. Jakov Fak (Slo) 44,3/2

8. Sturla Holm Laegreid (Nor) 48,4/4

9. Johannes Dale (Nor) 54,3/4

10. Christian Gow (Kan) 56,6/2

... Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (26 od 26): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1052 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 1039

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 930

4. Tarjei Boe (Nor) 893

5. Johannes Dale (Nor) 843

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 817

7. Emilien Jacquelin (Fra) 812

8. Lukas Hofer (Ita) 753

9. Simon Desthieux (Fra) 724

10. Martin Ponsiluoma (Šve) 713

11. Jakov Fak (Slo) 693

...

49. Miha Dovžan (Slo) 107

79. Klemen Bauer (Slo) 17

84. Rok Tršan (Slo) 14

92. Alex Cisar (Slo) 5

...

