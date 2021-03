Laegreidu sladka zmaga, Fak pridobil kar 16 mest

Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je izkoristil slab zadnji strelski nastop rojaka in danes drugega Johannesa Thingnesa Boeja ter slavil na zadnji zasledovalni tekmi svetovnega pokala to sezono v Östersundu. S tem je še zaostril boj za veliki kristalni globus. Odločitev med Boejem in Laegreidom bo padla na zadnji nedeljski tekmi.

Mlajši od bratov Boe je imel pred zadnjim streljanjem prednost skorajda minute pred zasledovalci, a si je privoščil kar tri kazenske kroge. S tem je ponudil priložnost rojaku Laegreidu, ki se je s petimi zadetki s tretjega prebil na prvo mesto. Slavil je že sedmo zmago v sezoni. Boe je na drugem mestu zaostal 22,6 sekunde, tretji pa je bil Italijan Lukas Hofer (+32,4/4).

V skupnem seštevku ima s 1038 točkami pred zadnjo preizkušnjo Johannes Thingnes Boe le še štiri točke naskoka pred Laegreidom. Štiriindvajsetletnik si je z zmago zagotovil tudi prvo mesto v posebni razvrstitvi v tej disciplini.

Fak pridobil kar 16 mest

Od Slovencev je bil najvišje Jakov Fak (+2:07,5/3). V vetrovnih razmerah na strelišču je višjo uvrstitev zapravil z dvema napakama ob streljanju leže, na koncu pa je s tremi zgrešenimi tarčami osvojil 16. mesto. Na zasledovanju je tako pridobil 16 mest.

Preostala Slovenca, Rok Tršan (+4:07,8/3) in Miha Dovžan (+5:02,7/4), sta končala zunaj najboljše štirideseterice in nista osvojila točk. Tršan je bil 43., Dovžan pa 52.

Najprej izgubil dve mesti, nato ...

Jakov Fak je začel na 32. mestu, Miha Dovžan s 53. mesta, Rok Tršan pa s 60. mesta. Na prvem strelskem postanku je Fak zgrešil en strel in je izgubil dve mesti, Dovžan je prav tako enkrat zgrešil, a je napredoval na 50. mesto, Tršan pa je z ničlo prišel na 52. mesto, le šest sekund za Dovžana.

Na drugem strelskem postanku je Fak znova enkrat zgrešil, a napredoval na 30. mesto, Tršan je z novo ničlo skočil že na 43. mesto, Dovžan je z drugim zgrešenim strelom tekel na 48. mestu. Po polovici preizkušnje je vodil včerajšnji zmagovalec Lukas Hofer iz Italije. Na tretjem streljanju je Fak pokril vse tarče in pridobil kar 14 mest ter tako odšel naprej na 16. mestu, Tršan je s tretjo ničlo napredoval na 32. mesto, Dovžan pa je z novim zgrešenim strelom padel na 49. mesto. Na zadnjem strelskem postanku je Fak zgrešil tretji strel, a je ostal na 16. mestu, Tršanu se je pošteno zatresla roka in je pokril le dve tarči, kar ga je pahnilo na 41. mesto, Dovžan pa je tudi tokrat pokril štiri tarče, padel je na 52. mesto.

Tokrat so imeli Slovenci konkurenčne smuči

"Včerajšnjo pozicijo sem izboljšal za 16 mest, zgrešil sem trikrat. Ni bilo tako enostavno. Vseeno bi lahko naredil boljše. Danes smo imeli predvsem boljše smuči in je bilo lažje tekmovati in tudi napredovati. Delno sem lahko s tem nastopom lahko zadovoljen. Upam, da za jutri prihranim dovolj energije in da bom lahko naredil še kakšen boljši rezultat," je po dirki povedal Fak.

Trener Uroš Velepec je povzel dan: "Moramo biti zadovoljni, Jakov je napredoval več kot 15 mest, kar v tej konkurenci ni lahko. Na strelišču je bilo kar malo loterije, vmes je pihal tudi kar precej močan veter. Enim se je izšlo tudi bolje, enim malo slabše. Potrebno je pohvaliti Roka, ki je napredoval za 17 mest, za točke pa je naredil napako na zadnjem strelišču, ko je zgrešil tri strele. Če bi pospravil vsaj dva ali enega, bi bil daleč v točkah. To je biatlon. Miha je bil pa očitno danes že precej utrujen, na teku se mu je videlo, da mu je precej težko. Končal je dirko, obdržal mesto, ki ga je imel in to je to."

V nedeljo se bo biatlonska sezona končala s tekmama v skupinskem startu. Ženske bodo 12,5 km dolgo preizkušnjo začele ob 13. uri, moški na 15 km pa ob 15.30, tudi z Jakovom Fakom.

Izidi, zasledovanje, 12,5 km: 1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 32:40,5/2

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) + 22,6/3

3. Lukas Hofer (Ita) 32,4/4

2. Sebastian Samuelsson (Šve) 51,1/6

5. Erik Lesser (Nem) 56,3/2

6. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:02,5/4

7. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 1:14,0/3

8. Felix Leitner (Ita) 1:22,2/2

9. Simon Desthieux (Fra) 1:26,7/6

10. Tarjei Boe (Nor) 1:31,8/6

...

16. Jakov Fak (Slo) 2:07,5/3

43. Rok Tršan (Slo) 4:07,8/3

52. Miha Dovžan (Slo) 5:02,7/4

... Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (25 od 26): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1038 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 1034

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 915

4. Tarjei Boe (Nor) 882

5. Johannes Dale (Nor) 829

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 817

7. Emilien Jacquelin (Fra) 802

8. Lukas Hofer (Ita) 751

9. Martin Ponsiluoma (Šve) 709

10. Simon Desthieux (Fra) 677

11. Jakov Fak (Slo) 666

...

48. Miha Dovžan (Slo) 107

79. Klemen Bauer (Slo) 17

84. Rok Tršan (Slo) 14

92. Alex Cisar (Slo) 5

...

Preberite še: