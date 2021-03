Na vrhu Italijan, Slovenci tokrat niso imeli hitrih smuči

Miha Dovžan je bil 53. (2:13,7/1), Rok Tršan 60. (2:26,5/1), Alex Cisar pa 69. (2:37,6/1) med 102 tekmovalcema. Dovžan in Tršan sta si ob Faku tako priborila nastop na sobotnem zasledovanju.

Jakov Fak je na prvem strelskem postanku zgrešil en strel, stoje pa je pokril vseh pet tarč, z minuto in pol zaostanka pa je torej končal tik za prvo trideseterico. Miha Dovžan je imel po prvem streljanju 14. rezultat, zadel je vse tarče, stoje je nato žal enkrat zgrešil in tekmo je končal na 53. mestu z 2 minutama in 13,7 sekunde zaostanka. Rok Tršan je prav tako zgrešil en strel, nenatančen je bil pri streljanju stoje, dve minuti in 26,5 sekunde zaostanka pa je pomenilo 60. mesto. Tudi Alex Cisar je zgrešil en strel v ležečem položaju, njegov zaostanek pa je bil dve minuti in 37,6 sekunde, kar je bilo na končnem 69. mestu žal devet sekund prepočasi za uvrstitev na jutrišnje zasledovanje.

Osnovna naloga izpolnjena, tudi v naslednji sezoni s peterico

"Zadnja šprinterska preizkušnja v sezoni je končana. Žal je rezultat precej slab, kljub temu, da je bila na strelišču le ena napaka. Tekaško sem se počutil dobro, a smo imeli določene težave na ravni ekipe. Ni bilo hitrosti na progi, rezultat je primeren. Jutri bom poskušal na zasledovalni tekmi teči čim bolje in izboljšati ta položaj. Zagotovo bo ključno dobro streljati in upam, da bo vse drugo tudi tako, kot mora biti," je po tekmi povedal Fak.

Trener Uroš Velepec je zadnji sprint sezone ocenil takole: "Sezona gre h koncu. Po današnjem šprintu smo izpolnili temeljno nalogo, v pokalu narodov smo bili 10., kar pomeni, da imamo naslednjo sezono pet tekmovalcev na štartu. To je velik plus. Le nekaj točk smo zaostali za osmim mestom, za Ukrajinci. Z današnjo dobro tekmo bi bilo to mogoče narediti, a se ni izšlo. Mogoče malce smole z materialom. Glede na to, da smo vso sezono imeli dobre smuči, se ne moremo preveč pritoževati. Upajmo, da jutri popravimo te stvari in da bodo trije fantje okrog točk in še kakšno mesto višje ter da naredimo še boljši vtis."

Vodilni v svetovnem pokalu, Norvežan Johannes Thingnes Boe, je danes zasedel sedmo mesto, v skupnem seštevku svetovnega pokala ima še 15 točk prednosti pred rojakom Sturlo Holmom Laegreidom, ki je bil danes šesti.

Izidi, sprint, 10 km: 1. Lukas Hofer (Ita) 22:27,1/0 2. Sebastian Samuelsson (Šve) +4,0/0 3. Tarjei Boe (Nor) 14,4/0 4. Simon Desthieux (Fra) 22,4/0 5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 28,6/1 6. Sturla Holm Laegreid (Nor) 31,9/0 ... 32. Jakov Fak (Slo) 1:30,1/1 53. Miha Dovžan (Slo) 2:13,7/1 60. Rok Tršan (Slo) 2:26,5/1 69. Alex Cisar (Slo) 2:37,6/1 Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (24 od 26): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1016 točk 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 1001 3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 917 4. Tarjei Boe (Nor) 877 5. Johannes Dale (Nor) 829 6. Sebastian Samuelsson (Šve) 795 7. Emilien Jacquelin (Fra) 791 8. Lukas Hofer (Ita) 723 9. Martin Ponsiluoma (Šve) 678 10. Simon Desthieux (Fra) 657 11. Jakov Fak (Slo) 647 ... 45. Miha Dovžan (Slo) 107 78. Klemen Bauer (Slo) 17 82. Rok Tršan (Slo) 14 89. Alex Cisar (Slo) 5

