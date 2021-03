Norvežanka najhitrejša, Slovenke brez točk

Najboljša Slovenka je bila Polona Klemenčič na 75. mestu (+2:17,4/3), Živa Klemenčič je končala na 80. mestu (+2:28,5/3), Nina Zadravec pa na 99. (3:39,5/3) med 102 tekmovalkama.

Za najboljšo slovensko uvrstitev je poskrbela Polona Klemenčič. Foto: Guliverimage

Ob 15.30 se bo začel še sprint na 10 km za biatlonce z Jakovom Fakom, Miho Dovžanom, Rokom Tršanom in Alexom Cisarjem.

Izidi, ženske, sprint (7,5 km):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 18:44,6/1

2. Dorothea Wierer (Ita) +2,5/0

3. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 6,7/0

4. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 15,4/1

5. Lisa Theresa Hauser (Avt) 16,4/1

6. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 18,2/1

...

75. Polona Klemenčič (Slo) 2:17,4/3

80. Živa Klemenčič (Slo) 2:28,5/3

99. Nina Zadravec (Slo) 3:39,5/3

Skupna razvrstitev svetovnega pokala (24 od 26):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 1103 točk

2. Marte Olsbu Röiseland (Nor) 924

3. Hanna Öberg (Šve) 824

4. Dorothea Wierer (Ita) 811

5. Franziska Preuss (Nem) 795

6. Lisa Theresa Hauser (Avt) 786

7. Dzinara Alimbekava (Blr) 680

8. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 676

9. Denise Herrmann (Nem) 640

10. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 635

...

83. Polona Klemenčič (Slo) 12