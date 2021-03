Francoz najboljši tudi v zasledovanju, Jakov Fak osmi

Zelo dobro je vnovič nastopil Jakov Fak, ki je bil 100-odstoten na prvih treh streljanjih, na zadnjem postanku pa zgrešil tretji strel in osvojil osmo mesto.

Miha Dovžan je moral v kazenski krog dvakrat in napredoval s 37. na 34. mesto ter še devetič v sezoni osvojil točke svetovnega Pokala, Rok Tršan pa je imel zelo nemirno roko in po osmih kazenskih krogih zdrsnil na 59. mesto.

V končnici tekme je bila za zmago v igri šesterica tekmovalcev, z zadnjem streljanjem pa sta brez napake opravila le Francoza Jacquelin in Fillon Maillet. A Jacquelin ni v najboljši tekaški formi, kar je za drugo mesto izkoristil Boe in utrdil vodstvo v skupnem seštevku pred sklepnimi tekmami prihodnji teden v Östersundu.

Fak je bil vnovič zelo prepričljiv na strelišču, v smučini pa mu manjka delček energije. Tekmo je začel na 10. mestu, a bil po polovici tekme kljub vsem zadetim strelom še vedno deseti. Tudi v končnici se kljub ničli ni boril za mesto na stopničkah. A vnovič se je prebil med deseterico, ki je v tem trenutku očitno njegov domet.

"Tudi danes sem skušal biti čim bolj natančen na strelišču, a ob mojem streljanju je bilo precej vetrovno. Že na prvih leže, pa tudi na zadnjem, kjer sem imel nekoliko težav, da lepo pomerim v tarčo. Zgrešil sem en strel in s tem poslabšal pozicijo za zadnji krog. Z malo hitrejšim streljanjem bi se morda lahko boril za sedmo ali šesto mesto. Kljub temu sem zadovoljen z uvrstitvijo, glede na to, da nisem bil najhitrejši na progi," je po tekmi povedal Fak.

Ob 17.30 bo na Moravskem še žensko zasledovanje, tudi s Polono Klemenčič.

Izidi, moški, zasledovalno (12,5 km):

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 28:46,7/2

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) + 8,0/2

3. Emilien Jacquelin (Fra) 14,6/1

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 18,1/2

5. Lukas Hofer (Ita) 23,4/2

6. Tarjei Boe (Nor) 25,8/2

7. Antonin Guigonnat (Fra) 43,4/2

8. Jakov Fak (Slo) 1:05,1/1

9. Johannes Dale (Nor) 1:14,8/4

10. Matvej Jelisejev (Rus) 1:19,3/1

...

34. Miha Dovžan (Slo) 3:12,5/2

59. Rok Tršan (Slo) 7:41,8/8

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1011 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 986

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 872

4. Tarjei Boe (Nor) 855

5. Johannes Dale (Nor) 809

6. Emilien Jacquelin (Fra) 776

7. Sebastian Samuelsson (Šve) 757

8. Lukas Hofer (Ita) 678

9. Martin Ponsiluoma (Šve) 657

10. Jakov Fak (Slo) 644

...

44. Miha Dovžan (Slo) 107

76. Klemen Bauer (Slo) 17

80. Rok Tršan (Slo) 14

88. Alex Cisar (Slo) 5