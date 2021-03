Fillon Maillet zmagovalec sprinta, Fak deseti, do točk tudi Dovžan

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je moral na Moravskem tokrat enkrat v kazenski krog in s 37 sekundami zaostanka osvojil deseto mesto, štiri nove točke svetovnega pokala pa je za 37. mesto osvojil tudi Miha Dovžan, ki uspešno nadaljuje najuspešnejšo sezono v karieri.

Tako kot Dovžan je moral enkrat v kazenski krog tudi Rok Tršan, ki se je s 55. mestom uvrstil na sobotno zasledovanje. Brez je ostal Klemen Bauer po treh strelskih napakah in 90. mestu.

V skupnem seštevku svetovnega pokala še naprej zanesljivo vodi Norvežan Johannes Thingnes Boe, danes deveti. Fak je 11.

V petek v Novem Mestu sprinterska tekma čaka dekleta.

Izidi, sprint (10 km):

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 22:07,2/0

2. Tarjei Boe (Nor) + 11,3/0

3. Lukas Hofer (Ita) 14,8/0

4. Emilien Jacquelin (Fra) 22,7/0

5. Sturla Holm Laegreid (Nor) 23,4/1

6. Antonin Guigonnat (Fra) 23,6/1

7. Sebastian Samuelsson (Šve) 30,0/0

8. Johannes Dale (Nor) 36,7/1

9. Johannes thingnes Boe (Bor) 37,0/2

10. Jakov Fak (Slo) 39,8/1

...

37. Miha Dovžan (Slo) 1:38,4/1

55. Rok Tršan (Slo) 1:58,6/1

90. Klemen Bauer (Slo) 2:53,4/3



Skupni vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 987 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 962

3. Tarjei Boe (Nor) 817

4. Quentin Fillon Maillet (Fra) 812

5. Johannes Dale (Nor) 783

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 736

7. Emilien Jacquelin (Fra) 730

8. Lukas Hofer (Ita) 638

9. Martin Ponsiluoma (Šve) 635

10. Arnd Peiffer (Nem) 628

11. Jakov Fak (Slo) 614

...

43. Miha Dovžan (Slo) 100

73. Klemen Bauer (Slo) 17

77. Rok Tršan (Slo) 14

88. Alex Cisar (Slo) 5