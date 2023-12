Kvalifikacije, Garmisch-Partenkirchen:

Slovenski trener Zoran Zupančič je v ekipo uvrstil istih šest tekmovalk kot za uvodni postaji sezone. Na današnjih kvalifikacijah bodo tako slovenske barve zastopale Taja Bodlaj (startna številka 23), Katra Komar (29), Ajda Košnjek (30), Nika Križnar (46), Nika Prevc (50) in Ema Klinec (51). Skupno bo v prvem današnjem dejanju, kvalifikacije se bodo začele ob 16.15, nastopilo 54 tekmovalk. Na tekmo jih bo napredovalo najboljših 40.

Ema Klinec je v skupnem seštevku svetovnega pokala najvišje izmed Slovenk, na četrtem mestu. Nika Prevc je mesto za njo, med deseterico je še Nika Križnar. Prvi dve sta v Engelbergu skočili do prvih stopničk sezone. Klinčeva je bila tretja in druga, Prevčeva je na drugi tekmi slavila premierno zmago svetovnega pokala, Križnarjeva pa je s šestim in osmim mestom stopnjevala rezultate. Slovenke so prevzele vodstvo v seštevku pokala narodov, kar je dvignilo samozavest. Foto: www.alesfevzer.com

Moška skakalna karavana te dni tekmuje že na 72. novoletni turneji štirih skakalnic, ki jih pelje od Oberstdorfa, Garmisch-Partenkirchna, Innsbrucka do Bischofshofna. Ideja je, da bi svojo turnejo na istih prizoriščih dobila tudi dekleta, a za zdaj si nemški in avstrijski organizatorji še niso segli v roke.

Za zdaj še nič od prave turneje

So si pa Nemci zagotovili, da bodo skakalke na prestižne datume ob koncu leta in začetku novega tekmovale pri njih. Potem ko so se lani za zlato sovo borile v Beljaku in nato na Ljubnem ob Savinji, jih zdaj čaka novost, t. i. "two nights tour", na nemškem delu moške turneje.

Prizorišči sta obrnjeni. Za razliko od moških bodo skakalke v soboto tekmovale v Garmisch-Partenkirchnu, nato pa se bodo preselile v Oberstdorf, kjer jih čaka še druga posamična tekma. Obe bosta pod žarometi. Medtem ko Oberstdorf poznajo, pa bo večina v Garmisch-Partenkirchnu skakala prvič.

Garmisch-Partenkirchen Foto: Guliverimage

Predvideno je, da skakalke skladno s pravili svetovnega pokala za vsako tekmo dobijo nagrade, najboljša z obeh tekem naj bi nato dodatno prejela deset tisoč evrov, drugouvrščena pet tisoč evrov, tretja pa tri tisoč evrov.

Zanimivo bo videti, kaj bo pokazala zmagovalka lanske sezone, 35-letna Avstrijka Eva Pinkelnig, ki bo tekmovala sploh prvič to sezono, saj se je odločila, da prvi dve postaji izpusti.