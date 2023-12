Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V svetu športa prvi januar zaznamuje druga tekma novoletne turneje. Dogajanje v Garmisch-Partenkirchnu na Bavarskem se za skakalce začne že dan prej s kvalifikacijami. Začnejo se ob 13.45, prej je na sporedu še trening (11.45). V Garmischu so v soboto tekmovale že skakalke, svojo drugo zmago v svetovnem pokalu je dosegla Nika Prevc. Naj bodo torej tako uspešni še njeni kolegi.

Na kvalifikacijah za mesto na drugi tekmi turneje štirih skakalnic bo nastopilo 64 tekmovalcev, med njimi pet Slovencev: Domen Prevc (številka 44), Lovro Kos (46), Timi Zajc (49), Peter Prevc (52) in Anže Lanišek (58). Pred tem imajo še vsi možnost dveh skokov na treningu. Na prvi tekmi v Oberstdorfu sta navdušila Kos in Peter Prevc. Lovro je s četrtim mestom dosegel svoj drugi najboljši rezultat v svetovnem pokalu, Peter pa je bil po tretjem mestu na kvalifikacijah na tekmi deveti (prvi skok mu ni uspel).

Garmisch-Partenkirchen, novoletna turneja, trening in kvalifikacije (M):



Po prvi četrtini 72. novoletne turneje so v najboljšem položaju za zlatega orla Nemec Andreas Wellinger, Japonec Ryoyo Kobayashi in Avstrijec Stefan Kraft. Kos ima po četrtem mestu na prvi tekmi že skoraj deset točk zaostanka za tretjim Kraftom in 20 za vodilnim Wellingerjem.