Ni ga junaka, ki bi si jih upal kritizirati #video

Ob tekmovalnem delu svetovnega pokala v teku na smučeh v Planici ne moremo spregledati organizatorjev in delavcev na progi, ki jim je zadnji konec tedna uspel pravi čudež. Primož Finžgar, generalni sekretar organizacijskega komiteja (OK) Planice, je v pogovoru poudaril, da se čudeži ne dogajajo brez ljudi.

Marsikdo je bil prepričan, da konec tedna, glede na vremensko napoved, svetovnega pokala v smučarskih tekih ne bo. Ob vseh nalivih, strelah, grmenju in ledenem dežju je planiškim organizatorjem vendarle uspelo. Čeprav je imel Primož Finžgar v nedeljo zjutraj še polne roke dela, mu je uspelo najti nekaj minut časa za pogovor.

V soboto zjutraj je v Planici lilo kot iz škafa. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Nekatere reprezentance so bile že pripravljene na odhod

V soboto zjutraj, ko je v Planici lilo, so bile nekatere reprezentance že skoraj v nizkem štartu, da zapustijo prizorišče pod Ciprnikom. A to je bil račun brez krčmarja, saj je tekmovalna žirija presodila, da tekmovanje bo. Ne le, da so tekmovanje izvedli. Še več, pogoji so bili enaki za vse. Po končani tekmi so vsi naši tekmovalci v en glas pohvalili organizatorje. Vseeno smo Finžgarja vprašali, kakšen je bil odziv. "Na nek način ni junaka, ki bi si upal kaj kritizirati. Predvsem so nas pohvalili in nam čestitali za to, kar nam je uspelo narediti."

Foto: Sportida

Ko smo ga vprašali, kako jim je uspelo narediti pravi mali čudež, nam je brez premisleka odgovoril: "Čudeži se ne dogajajo brez ljudi. Torej, če imate okrog sebe dobro ekipo in vse znanje, ki je na razpolago, lahko rešite tudi tako ekstremne razmere. Imeli smo tudi nekaj sreče, da smo že dovolj zgodaj naredili umetni sneg. Ta je bil dovolj obstojen, da ga tudi ta močan dež ni mogel odplakniti."

Delali so dolgo v noč, po nasvet šli tudi k alpincem

V tako ekstremnih razmerah so zelo dragocene dolgoletne izkušnje planiških delavcev in seveda tudi njihova požrtvovalnost. Marsikdo od delavcev konec tedna ni zatisnil očesa, da so lahko pripravili progo. "Vedeti morate, da v Planici že dolga leta organiziramo tekmovanja, kar pomeni, da nekaj znanja o tem zagotovo imamo. Izkoristili smo znanje kolegov iz alpskega dela. S tem smo dobili potrditve za naše odločitve. Še enkrat bi rad poudaril. Ljudje so tisti, ki jim uspevajo čudeži."

Leta 2023 se ne želijo ubadati z dežjem, Tako domači kot tuji tekmovalci so pohvalili organizatorje. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Finžgar je vseskozi upal, da jim bo uspelo izpeljati ves tekmovalni program. Odpoved tekme bi lahko pomenila velik finančni udarec, saj izvedba dvodnevnega tekmovanja stane okrog 300 tisoč evrov. Zato je bilo za slovenske organizatorje še toliko bolj pomembno, da tekmovanje izpeljejo do konca. Lahko bi rekli, da je bil to zelo dober preizkus za nordijsko svetovno prvenstvo, ki bo leta 2023 v Planici.

Naš sogovornik si ne želi niti pomisliti, da bi takrat imeli takšne pogoje. "Upam, da bo več snega. Želim si, da se ne bomo ukvarjali z dežjem, ampak s tem, kako bomo množico ljudi, ki bo prišla, pravilno razporedili po prizorišču in jim poskušali pričarati lep športni dogodek."