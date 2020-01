Flisar v kvalifikacijah polovično uspešen

Prireditelji so malce spremenili program tekmovanja in so obe vožnji kvalifikacij izpeljali danes, čeprav bi po prvotnem programu ena morala biti izpeljana že v četrtek. Tekmovalci so se danes najprej spopadli v vožnji, ki je štela kot kvalifikacijska za nedeljsko tekmo. Na startu kvalifikacij je bilo 48 tekmovalcev, razlike med njimi na več kot minuto in deset sekund dolgi progi pa so bile zelo majhne. Flisar je v prvi vožnji za zmagovalcem Kevinom Druryjem iz Kanade zaostal zgolj 2,46 sekunde, a to je zadoščalo zgolj za 46. mesto, tako da se je moral posloviti od nedeljske tekme.

Po končani prvi vožnji so imeli tekmovalci takoj na sporedu še eno in tokrat je bil Flisar bolj uspešen. Tudi v tej vožnji so bili tekmovalci med seboj zelo izenačeni, Flisarjev zaostanek 2,20 sekunde pa je zadostoval za 31. mesto, tako da se je kot predzadnji uvrstil na tekmovanje. V drugi vožnji je bil najhitrejši Nemec Niklas Bachsleitner.

