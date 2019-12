Filip Flisar na prvi tekmi sezone končal v četrtfinalu

Slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar je na prvi tekmi nove sezone svetovnega pokala v smučarskem krosu, ki jo gosti francoski Val Thorens, obstal v četrtfinalu. Mariborčan, ki se je na petkovo in sobotno tekmo uvrstil z desetim časom kvalifikacij, je v četrtfinalu slabo startal in v cilj prišel zadnji od četverice v skupini.

Flisar je smučal že v prvi četrtfinalni skupini (od štirih) in takoj je bilo jasno, da tekme ne bo nadaljeval. Po zamudi na startu je Flisar na polovici proge ujel stik s skupino, a se v boj za prehitevanje ni mogel spustiti.

Čakal je le na morebitno napako ali zaplet skupine v ospredju, a je na njegovo žalost ni dočakal in je tako tekmovanje končal na zadnjem mestu prve četrtfinalne skupine, kar je pomenilo 14. mesto.

Začel je bolje kot lani

"Start v sezono je definitivno boljši kot lani. Moje smučanje mislim, da je OK, in v osmini finala sem odpeljal super. V četrtfinalu pa sem na startu malenkost zaostal, ravno toliko, da so me na prvem skoku stisnili in sem izgubil hitrost. Na začetku pa je taka ravnina, da ko enkrat izgubiš malo hitrosti, jo je nemogoče pridobiti nazaj. Potreboval sem čas, da sem tekmece dohitel, a jih prehiteti enostavno nisem mogel," je današnjo tekmo ocenil Flisar.

Prvi zmagovalec letošnje sezone je postal Kanadčan Kevin Drury, ki mu proga v Val Thorensu očitno zelo leži.

"Drury vozi fenomenalno, a nihče ni nepremagljiv, tudi Youri in Chapuis sta vozila odlično, a jutri je nov dan in vsakega se da prehiteti. Je pa težko, če imaš takega tekmovalca v skupini od samega začetka, ampak treba je dati glavo gor in dati vse od sebe," je konkurenco opisal Flisar in predstavil načrte za sobotno tekmo.

V soboto ga ob 11. uri čaka nova priložnost, da se prebije med finaliste. Pred začetkom sezone je Flisar namreč dejal, da je odlično pripravljen in zelo uživa v smučanju.