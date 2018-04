Felder tudi uradno novi trener avstrijskih orlov

Andreas Felder je danes tudi uradno postal novi glavni trener avstrijske reprezentance v smučarskih skokih. Šestinpetdesetletni Tirolec, nekdanji uspešen skakalec, je zadnje štiri sezone vodil žensko reprezentanco, zdaj pa bo nasledil Heinza Kuttina, ki je po slabi sezoni odstopil s položaja, so danes potrdili pri avstrijski smučarski zvezi.

Športni direktor avstrijske smučarske zveze Hans Pum in novi športni direktor za skoke in nordijsko kombinacijo Mario Stecher sta danes potrdila, da se bo na čelo moške reprezentance usedel izkušeni Felder, ki že 25 let deluje kot trener.

"Ponudba zveze me je presenetila, a veselim se naloge, ki je pred mano, in eden glavnih ciljev je, da sestavim močno trenersko ekipo, ki bo, kot pravi pregovor, potegnila vse skupaj z dna na vrh," je dejal Felder, ki se bo drugič usedel na trenerski stolček avstrijskih skakalcev.

Novico je sicer že pred dnevi, ko je Stecher še trdil, da ima zveza "tri ali štiri kandidate za glavnega trenerja", na svojem profilu Facebook oznanil nekdanji uspešni trener rdeče-bele falange, Alexander Pointner.