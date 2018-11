Trikratni olimpijski prvak bo vztrajal do Pekinga 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški nordijski kombinatorec Eric Frenzel je v pogovoru za nemški časnik Heilbronner dejal, da bo kariero nadaljeval do zimskih olimpijskih iger v Pekingu 2022.

Frenzel je danes dopolnil 30 let, v svoji bogati karieri pa je osvojil tri zlate kolajne na zimskih olimpijskih igrah. V ruskem Sočiju 2014 in južnokorejskem Pyeongchangu 2018 je bil najboljši v posamični konkurenci, na letošnjih igrah je odličje najbolj žlahtnega leska osvojil tudi na ekipni tekmi. Ob tem je med letoma 2013 in 2017 petkrat zaporedoma osvojil prvo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, minulo zimo pa je končal na skupnem osmem mestu.

"Na veliki sceni nameravam nastopati do leta 2022. Upam, da mi bo to uspelo, predvsem pa želim uživati na samih tekmah," je med drugim dejal Frenzel, ki je na tekmah za svetovni pokal dosegel 43 zmag.

