Izjemno, Timi Zajc navdušil v Švici!

Enaindvajsetletni slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je dosegel nov vrhunski rezultat. V Engelbergu se je pred več kot 4000 gledalci, kolikor se jih je kljub koronski pandemiji zbralo na tekmi svetovnega pokala v Švici, povzpel na zmagovalni oder. Po prvi seriji, ko je bil vodilni tekmovalec, se je celo spogledoval z zmago. To bi bila že 71. slovenska zmaga v zgodovini svetovnega pokala in druga Timijeva. Zmagal je že 1. februarja 2019 na tekmi v Oberstdorfu, na stopničke pa se je povzpel sedemkrat. Pred tekmo v Engelbergu se je na njih nazadnje povzpel 10. marca 2020, ko je bil tretji v Lillehammerju.

Sobotna tekma v Engelbergu, rezultati:

Zajc najboljši po prvi seriji, 14. slovenske stopničke v Engelbergu

Timi Zajc je bil letos s Slovenijo že tretji na ekipni tekmi v Wisli, v Engelbergu pa je prvič v tej sezoni stopil na zmagovalni oder še v posamični konkurenci. Foto: Guliverimage Slovenski orli so na sobotni tekmi v Engelbergu, skakalna karavana se bo za točke pod goro Tiltis v Švici potegovala tudi v nedeljo, poskrbeli za lep ekipni uspeh. Med najboljših 25 se je uvrstilo vseh pet Slovencev, ki so nastopili v Engelbergu, najbolj pa se je smejalo Timiju Zajcu. Izkazal se je že v petek, ko je bil drugi v kvalifikacijah, pred tekmo je bil najdaljši v poizkusni seriji, nato pa so mu po prvi seriji v hrbet gledali prav vsi tekmeci.

V finalu sta ga prehitela le Nemec Karl Geiger in Japonec Rjoju Kobajaši, s tem pa je mladi skakalec, doma iz Hramš v občini Žalec, poskrbel za nov uspeh slovenskega športa. To so bile že 14. slovenske stopničke na tekmah za svetovni pokal v Engelbergu in lepa napoved za nedeljsko tekmo.

Med najboljših deset se je izmed slovenskih orlov uvrstil tudi Anže Lanišek. Po prvi seriji je bil šesti, nato pa izgubil dve mesti in bil na koncu osmi. Cene Prevc je zadržal 11. mesto, Lovro Kos je osvojil 16. mesto, izkušeni Peter Prevc pa je v finalu pridobil tri mesta in na koncu osvojil 25. mesto.

Kvalifikacije v nedeljo že ob 14.30

Najboljši je bil Nemec Karl Geiger, ki vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Nemec se je v olimpijski zimi zavihtel na stopničke že četrtič. V tej sezoni je zmagal drugič, skupno pa se lahko pohvali že z 11 zmagami, kar je odlična napoved pred bližajočim se vrhuncem, 70. novoletno turnejo, ki se bo začela 29. decembra prav v njegovem domačem Oberstdorfu.

Karl Geiger je še povečal naskok v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Sportida

V nedeljo se bodo skakalci pomerili še na drugi letošnji tekmi za svetovni pokal v Engelbergu. Kvalifikacije se bodo začele ob 14.30, tekma pa ob 16. uri. še ena posamična tekma ob 16. uri. To bo zadnje dejanje svetovnega pokala pred novoletno turnejo.

Geiger še povečal prednost Nemec Karl Geiger je s svojo 11. zmago v karieri še povečal naskok pred zasledovalci v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zbral jih je 514, kar 118 več od najbližjega zasledovalca Rjojuja Kobajašija, tretji je Avstrijec Stefan Kraft (340), zelo blizu pa mu je najvišje uvrščeni Slovenec, Anže Lanišek (323). Na osmem mestu je v skupnem seštevku svetovnega pokala še Cene Prevc (242).