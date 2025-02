Ema Volavšek po spektakularnem padcu deveta v Otepääju

Žensko preizkušnjo na petkilometrski razdalji in na srednji skakalnici je dobila Japonka Juna Kasai, kar je njena premierna zmaga v svetovnem pokalu, druga je bila sestra dvojčica Haruka Kasai, ki je zaostala dobri dve točki, tretja je bila Nemka Jenny Nowak z zaostankom dveh desetink za drugim mestom. Zmagovalka teka Ida Marie Hagen je padla pri doskoku in je zasedla 15. mesto, tako da je danes četrta Nemka Nathalie Armbruster še povečala prednost v seštevku svetovnega pokala. Ema Volavšek je tekla odlično in je bila na poti na četrto mesto, a nekaj deset metrov pred ciljem je nerodno padla Norvežanka Marte Leinan Lund, Volavšek ni imela rešitve in je padla čez njo, kar je pomenilo sedmo mesto ob prečkanju ciljne črte z majhnim zaostankom 6,6 sekunde. Skok je našo tekmovalko potisnil na končno deveto mesto.

"Na teku sem se počutila super, malo mi je žal, ker sem na koncu padla, vendar ne vem, ali bi to kaj dosti spremenilo. Skočila sem kar v redu, malce sem bila zgodnja, a občutki so bili dobri. Zadovoljna sem z rezultatom," je dejala Volavšek.

Tekmo kombinatorcev na deset kilometrov je zanesljivo dobil Norvežan Jarl Magnus Riiber pred Avstrijcem Johannesom Lamparterjem, ki je zoastal dobrih deset točk, še pol točke več pa Nemec Vinzenz Geiger na tretjem mestu. Vid Vrhovnik je znova prišel do točk na končnem 33. mestu, brez njih je na 45. mestu ostal Gašper Brecl.

V soboto bosta na sporedu posamični preizkušnji.

Izidi (skupinski start): Moški:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 137,0

2. Johannes Lamparter (Avt) 126,9

3. Vinzenz Geiger (Nem) 126,4

4. Ilkka Herola (Fin) 125,4

5. Julian Schmid (Nem) 123,5

6. Lukas Greiderer (Avt) 117,8

...

33. Vid Vrhovnik (Slo) 89,4

45. Gašper Brecl (Slo) 77,6 Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1115

2. Vinzenz Geiger (Nem) 1014

3. Julian Schmid (Nem) 870

4. Johannes Lamparter (Avt) 834

5. Jens Luraas Oftebro (Nor) 830

...

35. Vid Vrhovnik (Slo) 99

58. Gašper Brecl (Slo) 18 Ženske:

1. Yuna Kasai (Jap) 99,9

2. Haruka Kasai (Jap) 97,8

3. Jenny Nowak (Nem) 97,6

4. Nathalie Armbruster (Nem) 97,0

5. Cindy Haasch (Nem) 89,6

6. Yuzuki Kainuma (Jap) 87,0

...

9. Ema Volavšek (Slo) 83,7 Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Nathalie Armbruster (Nem) 825

2. Haruka Kasai (Jap) 733

3. Ida Marie Hagen (Nor) 682

4. Gyda Westvold Hansen (Nor) 642

5. Yuna Kasai (Ja) 607

...

12. Ema Volavšek (Slo) 388

30. Ema Pavec (Slo) 114

36. Tia Malovrh (Slo) 56

37. Silva Verbič (Slo) 47

