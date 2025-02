"Sezona je dobra, tekaška forma je, mi pa pri skokih vedno malo zmanjka, da bi morda lahko prišla na stopničke. A tudi skoki se izboljšujejo, tudi če morda ni videti tako. Upam, da se mi na svetovnem prvenstvu stvari izidejo. Na takšnih tekmovanjih je cilj kolajna, menim, da je realna, bo pa na to vplivalo veliko dejavnikov, med drugim tudi dnevna forma," pred začetkom nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu pravi nordijska kombinatorka Ema Volavšek.

Slovenska odprava glede na rezultate tekoče sezone na nordijskem svetovnem prvenstvu največ pričakuje od skakalk in skakalcev, a svoje načrte imajo tudi v taboru nordijske kombinacije.

Glavna adutinja v mladi ekipi nordijskih kombinatork bo 22-letna Ema Volavšek, ki se je v tej sezoni že večkrat približala stopničkam. Najbližje jim je bila decembra v Lillehammerju, kjer jo je na ciljni črti ugnala domačinka Gyda Westvold Hansen in ji preprečila tretje mesto.

Trenutno deseta tekmovalka svetovnega pokala, ki je močnejša v teku, je na zadnjem prizorišču v Estoniji zasedla peto mesto in bila dvakrat v tej sezoni še šesta. Pred prvenstvom je tako optimistična.

Foto: Anže Malovrh/STA

"Sezona je dobra, tekaška forma je, mi pa pri skokih vedno malo zmanjka, da bi morda lahko prišla na stopničke. A tudi skoki se izboljšujejo, tudi če morda ni videti tako. Upam, da se mi na svetovnem prvenstvu stvari izidejo," pravi Volavšek, ki za razliko od nekaterih športnikov nima težav govoriti o kolajni: "Na takšnih tekmovanjih je cilj kolajna, menim, da je realna, bo pa na to vplivalo veliko dejavnikov, med drugim tudi dnevna forma in sreča. Če bom jaz opravila najbolje, kot znam, mislim, da mi lahko uspe super rezultat. Upajmo na najboljše."

Tokrat na prvenstvo bolj mirno

Za Volavšek bo to tretje svetovno prvenstvo, prvič je nastopila pred štirimi leti v Oberstdorfu, drugič pa pred dvema letoma v domači Planici, kjer je bila 12., ekipno pa so zasedli osmo mesto. "V Planici je bilo še malo več pritiska, je pa bila to dobra izkušnja. Žal se mi tam ni izšlo, kot sem želela, imela sem ogromno težav. Menim, da grem lahko tokrat malo bolj mirno na prvenstvo, vem, da je forma dobra."

Tekaška forma je, tudi skakalna se izboljšuje, pravi 22-letnica. Foto: Aleš Fevžer

Skandinavija ji je všeč, prav tako Trondheim. "Lani smo bili tam na svetovnem pokalu in mi je bilo zelo všeč. Tudi skakalnica mi je lani zelo ustrezala, kar je super, upam, da mi bo tudi letos (smeh, op. a.)," pravi Volavšek in pozdravlja dodatno tekmo na svetovnem prvenstvu, čeprav bi raje videla, da bi bila v drugem formatu: "Meni je sicer bolj všeč drug format tekme, ki ga ni, saj je bolj tekaški, ampak pozdravljam to, da imamo dve priložnosti, da se izkažemo. Veseli nas, da nas vključijo v čim več tekem."

"Da nas ni na OI, potegne za seboj ogromno stvari"

Še bolj pa bi jih veselilo, če bi tudi ženski del vključili v olimpijski program. Ni še povsem jasno, kakšna bo olimpijska prihodnost nordijske kombinacije po zimskih olimpijskih igrah prihodnje leto, a Volavšek upa, da bi se tudi dekletom lahko uresničile sanje.

Želi si, da bi jih sprejeli v olimpijsko družino. Foto: Aleš Fevžer

"Ni nam všeč, da nas ni na olimpijskih igrah. Kot vem, se bodo spomladi odločali za leto 2030. Kazalo naj bi boljše, res upam, da nas sprejmejo, saj to, da nismo na olimpijskih igrah, za seboj potegne veliko stvari. Res si želim, da bi nas sprejeli."

Kombinatorke, ki jih na prvenstvu čakajo dve posamični tekmi in ena tekma mešanih ekip, bodo tekmovanje odprle v četrtek.

Spored SP, nordijska kombinacija (ž):

Četrtek, 27. februar

15.00 nord. kombinacija, ženske, skupinski start, tek 5 km

17.00 nord. kombinacija, ženske, skoki, srednja skakalnica

Petek, 28. februar

12.00 nord. kombinacija, mešane ekipe, skoki, srednja skakalnica

16.00 nord. kombinacija, mešane ekipe, tek

Nedelja, 2. marec

12.00 nord. kombinacija, ženske, skoki, srednja skakalnica

16.00 nord. kombinacija, ženske, tek 5 km