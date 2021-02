Ema imela eno večjih šol v Avstriji, naučeno bi lahko kronala v Nemčiji

Slovenska skakalka Ema Klinec je morala v kratki karieri stopiti že čez marsikatero težko oviro. Neprijetne izkušnje so jo utrdile in naredile še bolj močno, morda pa bo ravno nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu tisto, kjer ji bo posijalo sonce. Na treningu in kvalifikacijah je namreč pokazala, da bo že danes v igri za medaljo.

Vsaka skakalka, ki bi na treningu in kvalifikacijah dosegla takšne rezultate, je resna kandidatka za medaljo. Na treningu četrto in dvakrat peto mesto, v poskusnem skoku pred kvalifikacijami drugo in v kvalifikacijah nato tretje mesto so dosežki Eme Klinec pred današnjo posamično preizkušnjo na srednji skakalnici.

Tega se zaveda tudi sama, a se ne prepušča evforiji in ostaja trdno na tleh: "V sredo sem bil zelo zadovoljna s poskusno serijo. Po dolgem času mi je uspel vrhunski skok. Res sem uživala. V kvalifikacijah sem naredila zelo podobno oziroma malce slabše v zraku in se je to hitro poznalo. Za danes je recept znan. Mirno in osredotočeno na nalogo."

Osebnostno napredovala

Čeprav šteje šele 22 let, je v skakalni karieri doživela že marsikaj. Dvakrat si je poškodovala križne kolenske vezi in morala na dolgo rehabilitacijo. V tej sezoni ji je zagodel tudi pozitiven test na novi koronavirus, zato je morala izpustiti uvodno tekmo svetovnega pokala. Zagodla si jo je pa tudi sama. Po prvi tekmi v Hinzenbachu je le za 0,8 točke morala priznati premoč prijateljice Nike Križnar. Že naslednja dva dneva je na istem prizorišču želela spremeniti veliko stvari, vendar se ji te niso "sestavile" tako, kot si je želela. Pri končnih uvrstitvah je posledično občutno padla.

Foto: Sportida

Spoznala je, da se mora držati ustaljenega ritma. Počasi je spet začela prihajati med najboljše in bila na generalki v Rasnovu že četrta. Avstrijska šola je bila zelo poučna, naučeno pa bi lahko kronala prav te dni v Nemčiji: "To je bila ena večjih šol moje kariere. Mislim, da je bila zelo dobrodošla. Hvaležna sem. Predvsem se mi zdi, da sem osebnostno napredovala. In sem to na podlagi tega vidika tudi tako sprejela. Navsezadnje sem sama naredila slabši skok. V bistvu je to za mano. Kar je bilo, je bilo. Je pa bila stopnička za naprej. In to zgradi celovitega športnika."

Recept je znan: Mirno, zbrano in poslušati trenerja

Za Emo je značilno, da jo zanimajo najvišja mesta. Morda bo ravno na tem prvenstvu prišel čas, da ji sreča naposled stopi nasproti in skoči do medalje, ki bi ji dala dodatna krila.

Bo tudi danes s stisnjeno roko dočakala konec tekme? Foto: Sportida

"Na prvenstvo sem prišla s precej dobro popotnico. Zadnji skoki v Rasnovu so bili dobro. Lepo sem jih stopnjevala. To želim narediti tudi v Oberstdorfu. Čez poletje sem delala na tem, da sem na določen dan čim bolje skakala, in to mi je uspelo. Upam, da bom pokazala, da sem natrenirana. Sicer pa je recept znan – mirno, zbrano in poslušati trenerja. To je tisto, kar imam v glavi," je še dejala mirna Ema.