Ekstremen slovenski izziv za največje mojstrice

Na eni strani vse močnejša Mikaela Shiffrin, na drugi vodilna smučarka svetovnega pokala Petra Vlhova, na tretji čvrsti Italijanki Federica Brignone in Marta Bassino. Na ekstremno zahtevni in predvsem selektivni podkorenski progi, ki nagrajuje tehnične mojstrice in fizično vrhunsko pripravljene tekmovalke, se obeta pravi dvojni veleslalomski spektakel. Svojevrsten trenutek resnice. Tudi za slovensko reprezentanco, ki pa domačega vrhunca sezone ne pričakuje z želenim izhodiščem.

"Vrhunec zime," se glasi slogan pokala Vitranc, ki ga bo Kranjska Gora gostila čez dva meseca. Vsekakor bodo razmere tedaj že bolj dišale po pomladi. Bolj zimsko, kot je te dni v turističnem središči Zgornjesavske doline, je pač težko. Ženski del smučarske karavane je ob dopoldanskem prihodu na preizkus tekmovalne strmine pričakalo minus 15 stopinj, predvsem pa izjemna okoliška zimska kulisa, kakršne v teh krajih ni bilo že lep čas. A bolj kot turistična razglednica v kraju z zamrznjenim turizmom jo je po obveznem vnovičnem testiranji na koronavirus zanimala specifičnost snežne podlage.

Petra Vlhova se je lani takole s partnerjem v Kranjski Gori veselila zmage in drugega mesta. Kako bo letos? Foto: Guliver Image

"Zahteven sneg, poleg tega pa še dolga proga. A to mi je všeč. Pravi izziv. Tukaj tudi bolje tekmujem kot v Mariboru," je ob ekspresnem mimohodu iz ciljne arene, v kateri tokrat ni tribun za gledalce, ograje pa skrbijo za še vejo razdaljo med sedmo silo in smučarkami, dejala Mikaela Shiffrin. Američanka je dobila tako zadnji slalom kot tudi veleslalom. Slednjega sicer že pred enim mesecem v Courchevelu, a verjame, da se je njena raven smučanja od tedaj še dvignila. Res da v tej zimi po družinski krizi in spremenjenem konceptu treningov ni tako dominantna kot v preteklih letih, a se zdi, da prav v osrednjem delu sezone znova kaže vse izrazitejše znake svoje šampionske podobe.

Kraljica in prva izzivalka

Da Američanka prav na vsaki tekmi spada med favoritinje, poudarja tudi zadnja dobitnica velikega kristalnega globusa Federica Brignone, ki v novi sezoni ni tako raznovrstna kot lani. A prav v veleslalomu je obdržala svojo ostrino, tako da se bo v soboto vnovič predstavila z rdečo štartno številko. "Izziv bo velik. Podlaga je nemirna. Proga je še nekoliko daljša kot v preteklosti. Težko bo. Dekleta nismo vajena takšnih prog. Najtežja proga? Verjetno ne. No, odvisno bo od postavitve," napoveduje 30-letna Italijanka, na vprašanje o razmerju moči v skupnem seštevku pa odgovarja: "Morda sem si naložila preveliko breme. Poleg tega sem imela tudi nekaj zdravstvenih težav. Ni bilo pravega zaupanja v smučanje. A to se zdaj vrača."

Glavna kandidatka za njeno naslednico v vlogi prve dame svetovnega pokala ostaja Petra Vlhova. Slovakinja, ki ima v skupnem seštevku po 42 odstotkih tekem 124 točk prednosti pred Švicarko Michelle Gisin, je ob vrnitvi na Gorenjsko v spomin poskušala priklicati lanskoletne občutke. Tik pred prvim valom epidemije je bila namreč tukaj druga v veleslalomu in prva v slalomu. Tokrat jo čakata dva veleslaloma, zahtevnost proge pa bi morala biti voda na njen mlin. V tej zimi je dobila že štiri preizkušnje, a še nobene v veleslalomu, v katerem je po dveh tretjih mestih na zadnji tekmi odstopila, možnost napad na zmago na Semmeringu pa ji je odpihnil orkanski veter.

Zadržanost v slovenskem taboru

Omenjena prekinjena in na koncu odpovedana decembrska tekma na Semmeringu pa je obetala tudi slovenski ekipni uspeh, saj je bila trojica uvrščena med najboljšo dvajseterico. Odpoved je najbolj "udarila" Tino Robnik, ki je bila po prvi vožnji deseta, za nameček pa je kot izrazita veleslalomska specialistka nato padla v veliko tekmovalno vrzel. Tudi zaradi tega pred domačima tekmama čuti nekaj negotovosti. "Lani mi je tukaj uspel veleslalom kariere. Spomini so lepi, a čaka me nova tekma v drugačnim pogojih," pravi Savinjčanka.

In kje se trenutno nahaja njen veleslalom? "Določeni zavoji so že takšni, kakršne si zamislim. A pridejo zavoji, ki niso takšni. Veleslalom zatorej še ni na želeni ravni. Vsekakor pa je stanje boljše kot na začetku sezone. Predvsem to velja za nekoliko lažje pogoje. Zdaj moram to prenesti še na ta teren," odgovarja Robnikova, ki meri na rezultat vsaj v prvi petnajsterici.

Precej bolj zadržana je v napovedih prvokategornica Meta Hrovat, ki nikakor ne more biti zadovoljna s smerjo, v katero je na rezultatski ravni zavila njena sezona. Prav v domači tekmi vidi priložnost za zasuk. "Res bi se rada rešila iz tega položaja, v katerem sem se znašla. Vem, da mi bo enkrat uspelo. Ne odstopam od svoje poti. Delo, ki sem ga opravila mora biti enkrat poplačana," pravi Kranjskogorčanka in dodaja: "V trenutnem položaju ne morem prav nič izgubiti. Na tekmo grem lahko sproščeno in brez pričakovanj."

Vsaj finalni nastop je zanesljivo tudi domet Ane Bucik, ki letos na veleslalomih smuča zelo stabilno, a še čaka na preboj. Priložnost zanj pa bosta ob Ilki Štuhec (nastopila bo kot zadnja) iskali tudi Neja Dvornik in Andreja Slokar, ki v svoji karieri še nista prišli do veleslalomskih točk. "Vstopili smo v januar, v katerem večinoma dvignem raven forme. To sta nakazala tudi zadnja dva treninga. Vseeno se z napovedmi ne želim obremenjevati," pravi Dvornikova, Slokarjeva pa ob skomigu ramen pristavlja: "V veleslalomu nisem tako suverena kot v slalomu. Ne zaupam si še najbolj. Zato ne vem, kam spadam. Pustimo se presenetiti."

Andreji Slokar je slalomski preboj že uspel, veleslalomski še ne. Foto: Sportida