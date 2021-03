Eckhoffova nadaljuje serijo s Pokljuke, Klemenčičevi zasledovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tridesetletna Eckhoffova, ki je na Pokljuki osvojila šest odličij, od tega štiri zlata, je bila še enkrat več nepremagljiva v smučini. Po drugem streljanju je bila še na četrtem mestu, v zadnjih dveh kilometrih in pol pa je ugnala vse tekmice.

Med Slovenkami si oceno solidno zasluži Polona Klemenčič. Z dvema zgrešenima streloma je osvojila 43. mesto in si priborila nedeljsko zasledovanje. Nina Zadravec je zgrešila en strel in bila 83., a bi se tudi z ničlo težko zavihtela med najboljši šestdeseterico, ki bo nastopila v nedeljo. Lea Einfalt pa je morala v kazenski krog kar štirikrat in je med 106 tekmovalkami zasedla 101. mesto.

V skupnem seštevku svetovnega pokala ima Eckhoffova zdaj že 68 točk prednosti pred rojakinjo Marte Olsbu Roeiseland in 30 pred Švedinjo Hanno Oeberg. V nedeljo ji bo nevarna predvsem Roeiselandova, ki bo šla na tekmo kot sedma z zaostankom 18 sekund.

Ob 15.40 bo v Novem Mestu na sporedu še moški sprint.

Izidi:

- ženske, sprint (7,5 km):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 18:48,4/1

2. Julija Džima (Ukr) + 9,3/0

3. Lisa Vittozzi (Ita) 15,0/0

4. Dzinara Alimbekava (Blr) 16,1/0

5. Dorothea Wierer (Ita) 16,3/1

6. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 17,4/0

7. Marte Olsbu Roeiseand (Nor) 18,5/2

8. Franziska Preuss (Nem) 25,1/1

9. Julie Braisaz Bouchet (Fra) 28,7/1

10. Denise Herrmann (Nem) 29,1/1

...

43. Polona Klemenčič (Slo) 1:47,0/2

83. Nina Zadravec (Slo) 2:53,8/1

101. Lea Einfalt (Slo) 3:37,8/4 Svetovni pokal, skupno:

- vrstni red v svetovnem pokalu (19):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 862 točk

2. Marte Olsbu Röiseland (Nor) 795

3. Hanna Öberg (Šve) 770

4. Lisa Hauser (Avt) 682

5. Dorothea Wierer (Ita) 679

6. Franziska Preuss (Nem) 672

7. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 571

8. Dzinara Alimbekava (Blr) 546

9. Marketa Davidova (Češ) 530

10. Elvira Öberg (Šve) 522

...

88. Polona Klemenčič (Slo) 3

