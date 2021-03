Slovenci tik pod stopničkami, Nemci razred zase

Na štafetni tekmi biatlonskega svetovnega pokala v Novem Mestu na Češkem so si Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan priborili izvrstno četrto mesto. Zmagali so Nemci, ki so bili danes razred zase, stopničke pa so dopolnili še Rusi in Norvežani.

Slovenci so bili na strelišču nenatančni osemkrat, vse zgrešene strele so uspeli popraviti in v cilj prišli dobri dve minuti in 13 sekund za zmagovalci.

Odlično je začel že Miha Dovžan, ki je zadel vseh deset strelov, v končnici v zadnjem krogu sicer nekoliko popustil, a vseeno predal kot peti. tudi Jakov Fak v smučini ni bil povsem prepričljiv, z le eno popravo na strelišču pa je eno mesto celo pridobil.

Najslabše je šlo Klemnu Bauerju, ki je porabil vseh šest dodatnih nabojev, s čimer je Slovenija obdržala stik s skupino, ki se je borila za četrto mesto. Tega je na koncu priboril Rok Tršan, ki je predse moral ob Nemcu spustiti še Rusa in Norvežana, v ciljnem sprintu pa je za četrto mesto prehitel Francoza.

Zmage so se veselili Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer in Philipp Nawrath, ki so bili z le petimi popravami 1:21,7 hitrejši od Rusov Saida Karimulle Khalilija, Matveja Elisejeva, Aleksandra Loginova in Eduarda Latipova. Ti so popravljali osemkrat. Norvežani v postavi Strula Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe in Johannes Thingnes Boe so imeli slab strelski dan, kar trikrat so morali v kazenski krog, pa vseeno zlahka prišli do stopničk. Za Nemci so zaostali 1:33,2.

