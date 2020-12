Eckhoffova do 16. zmage v karieri, Klemenčičeva brez točk

Zasledovanje so v avstrijskem Hochfilznu končale tudi biatlonke. Na koncu se je zmage veselila zmagovalka sprinta Norvežanka Tiril Eckhoff, ki je dosegla že 16. zmago v svetovnem pokalu v karieri. Polona Klemenčič, ki je v petek osvojila 38. mesto in prve letošnje točke, je po petih kazenskih krogih nazadovala na 54. mesto.

Eckhoffova se je za zmago borila predvsem z rojakinjo Ingrid Tandrevold, obe sta bili nenatančni na drugem streljanju, ko pa je Tandrevoldova zgrešila še na koncu, je bilo jasno, da bo Eckhoffova zmagala brez konkurence.

Prav na zadnjem streljanju so se dodobra premešale karte, kar je izkoristila Hanna Oeberg in se s strelsko ničlo zavihtela na drugo mesto. Za tretje so se spopadle Elvira Oeberg, Tandrevoldova in Italijanka Dorothea Wierer. Slednja je na vzponu v zadnjem krogu padla in izgubila stik s skupino. Mlajša med sestrami Oeberg pa je bila v finišu močnejša od Tandrevoldove.

Polona Klemenčič je upala na še kakšno točko v svetovnem pokalu, a upanje se je močno zmanjšalo po prvem streljanju, ko je zgrešila dve tarči, na naslednjih treh strelskih postankih pa je v kazenski krog zavila še po enkrat in želje so šle po zlu.

Za slovenske tekmovalke je prva triada letošnjega svetovnega pokala končana. Po novem letu jih čakata tekmi v Oberhofu, pa postanek v Anterselvi, med 9. in 21. februarjem pa svetovno prvenstvo na Pokljuki.

V Hochfilznu bosta v nedeljo na sporedu še obe tekmi s skupinskim startom, slovenske barve pa bo branil le Jakov Fak.

Izidi, 10 km, zasledovalno: 1. Tiril Eckhoff (Nor) 28:24,8 (1) 2. Hanna Öberg (Šve) + 22,5 (2) 3. Elvira Öberg (Šve) 27,6 (2) 4. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 28.2 (2) 5. Dorothea Wierer (Ita) 42,2 (1) 6. Franziska Preuss (Nem) 49,4 (2) 7. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 1:03,5 (4) 8. Linn Persson (Šve) 1:04,3 (2) 9. Denise Herrmann (Nem) 1:13,7 (2) 10. Emma Lunder (Kan) 1:23,6 (1) ... 54. Polona Klemenčič (Slo) 5:09,9 (5) Svetovni pokal, skupno: 1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 355 2. Hanna Öberg (Šve) 351 3. Dzinara Alimbekava (Blr) 305 4. Elvira Öberg (Šve) 296 5. Tiril Eckhoff (Nor) 292 6. Franziska Preuss (Nem) 265 7. Dorothea Wierer (Ita) 256 8. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 242 9. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 209 10. Anais Chevalier Bouchet (Fra) 203 ... 71. Polona Klemenčič (Slo) 3

