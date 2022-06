Dobra olimpijska novica za skakalke, a udarec za Janusovo ekipo

Kot so po zasedanju krovne olimpijske organizacije sporočili iz Mednarodne smučarske in deskarske zveze (FIS), bo po novem na olimpijskih igrah zdaj na sporedu 58 disciplin pod okriljem te zveze, na letošnjih igrah v Pekingu jih je bilo 55. Nove so v smučanju prostega sloga tekmi za moške in ženske na dvojnih grbinah ter ženska skakalna tekma na veliki skakalnici. To je zagotovo dobra novica za slovenske smučarske skoke, saj so Urša Bogataj, Nika Križnar, Ema Klinec in kolegice dobile še eno priložnost za kolajne.

Ema Volavšek Foto: Grega Valančič/Sportida Slabše se je zasedanje Moka razpletlo za nordijske kombinatorce. Ti so upali na širitev olimpijskega sporeda še na ženske tekme. A ne le, da ženske leta 2026 še ne bodo imele priložnosti za olimpijski nastop - kot razlog so pri Moku navedli, da panoga še ni dovolj razvita, saj se tekem udeležujejo le športnice iz desetih držav -, pod vprašajem je celo prihodnost celotne panoge na igrah. Tako naj bi Mok za igre po letu 2030 preučil možnost umika nordijske kombinacije s sporeda, o tem naj bi odločali na podlagi razvoja panoge ter priljubljenosti športa pri gledalcih. Slovenska ekipa pod vodstvom Gorana Janusa ima v Emi Volavšek eno najboljših kombinatork na svetu.

Poleg treh smučarskih dodatkov na sporedu iger je MOK na naslednje zimske igre dodal še sankaško preizkušnjo v ženskem dvosedu ter mešano tekmo v skeletonu, v olimpijsko družino pa so za Cortino 2026 sprejeli tudi turno smučanje.