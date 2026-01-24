Gloria Kornik in Mastnak četrta na avstrijskem Koroškem

Slovenska deskarja na snegu Tim Mastnak in Gloria Kornik sta na avstrijskem koroškem smučišču Simonhöhe na tekmi mešanih parov v paralelnem veleslalomu v malem finalu izgubila dvoboj z ekipo ZDA in bila četrta. Na tekmi za svetovni pokal sta zmagala Avstrijca Andreas Prommegger in Sabine Payer.

Za ZDA sta nastopila Walker Overstake in Iris Pflum, ki sta v boju za tretje mesto premagala slovensko dvojico. Prommegger in Payer sta v velikem finalu za dobre pol sekunde (+0,52) premagala Italijana Aarona Marcha in Lucio Dallmasso.

Mastnak in Kotnik sta v polfinalu za pol sekunde izgubila dvoboj s pozneje drugouvrščenima Italijanoma. V četrtfinalu sta slovenska predstavnika nastopila proti švicarskemu paru, ki pa je bil diskvalificiran. Tako sta se prebila v boj za zmagovalni oder. Pred tem sta v osmini finala s stotinko prednosti premagala Kanadčana Bena Heldmana in Aurelie Moisan.

"Danes sva osvojila četrto mesto. Malce je zmanjkalo do stopničk. Midva sva se borila do konca in je prisotnega malce razočaranja, hkrati pa je to dobra motivacija za naprej," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Gloria Kotnik

Tim Mastnak je dodal: "Fotofiniš ni šel v najino korist. Morava biti zadovoljna. Borila sva se iz 14. mesta in vsako vožnjo prikazala boljšo predstavo. Kosala sva se z najboljšimi in to je tisto, kar je potrebno vzeti s te tekme."

Mastnak in Kotnik sta bila v kvalifikacijah, ki sta jih dobila Prommegger in Payer, na 14. mestu. To je bila zadnja tekma pokala pred prihodom karavane v Slovenijo, kjer bo tekma ob koncu tega meseca.