Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
24. 1. 2026,
11.45

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
deskanje svetovni pokal Tim Mastnak Gloria Kotnik

Sobota, 24. 1. 2026, 11.45

1 ura, 23 minut

Deskanje na snegu, svetovni pokal, Simonhöhe

Gloria Kornik in Mastnak četrta na avstrijskem Koroškem

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Gloria Kotnik, deskanje | Karavana svetovnega pokala v deskanju se zdaj seli v Slovenijo. | Foto Guliverimage

Karavana svetovnega pokala v deskanju se zdaj seli v Slovenijo.

Foto: Guliverimage

Slovenska deskarja na snegu Tim Mastnak in Gloria Kornik sta na avstrijskem koroškem smučišču Simonhöhe na tekmi mešanih parov v paralelnem veleslalomu v malem finalu izgubila dvoboj z ekipo ZDA in bila četrta. Na tekmi za svetovni pokal sta zmagala Avstrijca Andreas Prommegger in Sabine Payer.

Tim Mastnak
Sportal Trije Slovenci na avstrijskem Koroškem obstali v osmini finala

Za ZDA sta nastopila Walker Overstake in Iris Pflum, ki sta v boju za tretje mesto premagala slovensko dvojico. Prommegger in Payer sta v velikem finalu za dobre pol sekunde (+0,52) premagala Italijana Aarona Marcha in Lucio Dallmasso.

Mastnak in Kotnik sta v polfinalu za pol sekunde izgubila dvoboj s pozneje drugouvrščenima Italijanoma. V četrtfinalu sta slovenska predstavnika nastopila proti švicarskemu paru, ki pa je bil diskvalificiran. Tako sta se prebila v boj za zmagovalni oder. Pred tem sta v osmini finala s stotinko prednosti premagala Kanadčana Bena Heldmana in Aurelie Moisan.

"Danes sva osvojila četrto mesto. Malce je zmanjkalo do stopničk. Midva sva se borila do konca in je prisotnega malce razočaranja, hkrati pa je to dobra motivacija za naprej," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Gloria Kotnik

Tim Mastnak je dodal: "Fotofiniš ni šel v najino korist. Morava biti zadovoljna. Borila sva se iz 14. mesta in vsako vožnjo prikazala boljšo predstavo. Kosala sva se z najboljšimi in to je tisto, kar je potrebno vzeti s te tekme."

Mastnak in Kotnik sta bila v kvalifikacijah, ki sta jih dobila Prommegger in Payer, na 14. mestu. To je bila zadnja tekma pokala pred prihodom karavane v Slovenijo, kjer bo tekma ob koncu tega meseca.

deskanje svetovni pokal Tim Mastnak Gloria Kotnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.