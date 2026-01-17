Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
17. 1. 2026,
13.54

Osveženo pred

59 minut

Sobota, 17. 1. 2026, 13.54

59 minut

Deskanje, Bansko, paralelni veleslalom

Žan Košir in Tim Mastnak obstala v osmini finala

Avtor:
Pe. M.

Žan Košir | Žan Košir je bil 14. | Foto Miha Matavž/FIS

Žan Košir je bil 14.

Foto: Miha Matavž/FIS

V Banskem so se alpski deskarji znova merili v paralelnem veleslalomu. Od Slovencev sta v izločilnih bojih nastopila Žan Košir in Tim Mastnak ter končala na 14. oziroma 16. mestu.

V Bolgariji so se deskarji znova merili v paralelnem veleslalomu. Žan Košir je od Slovencev pokazal najboljši vožnji v kvalifikacijah in se v izločilne boje uvrstil s 14. rezultatom. Tim Mastnak je osmino finala ujel s 16. mestom. Gloria Kotnik je dan končala na 20. mestu, Rok Marguč pa na 39.

V osmini finala se je Mastnak pomeril z najboljšim po kvalifikacijah, Kanadčanom Arnaudom Gaudetom, in je moral priznati poraz za 31 stotink ter se zadovoljiti s 16. mestom. Košir se je v prvem izločilnem boju pomeril z domačinom Terveljem Zamfirovim in bil za 19 stotink počasnejši. Tekmovanje je tako končal kot 14.

"Škoda, ker je ponovno malce zmanjkalo za med najboljših osem. Vseeno je forma tukaj in se še izboljšuje. Treba se je bojevati naprej. Nihče ne podarja zmag. Jutri pričakujem še boljše vožnje in upam, da se uvrstim med najboljših osem," je po tekmi za SZS povedal Košir. Mastnak pa je dodal: "Težka tekma je danes v Bolgariji. V prvi vožnji v kvalifikacijah sem naredil napako in nato popravil v drugi. Znova sem se prebil v finale, kar kaže na določeno formo, tudi vožnje sem stopnjeval. Zagotovo pa rezultat ni nekaj, kar bi me zadovoljilo. Tekma ni realni pokazatelj trenutne forme, saj je bilo kar nekaj loterije. Vseeno je jutri nova tekma. Ostajam osredotočen in pričakujem še boljši rezultat."

Tim Mastnak | Foto: Reuters Tim Mastnak Foto: Reuters

Na koncu je zmagal Avstrijec Benjamin Karl, ki je bil v finalu boljši od Gaudeta. V ženski konkurenci je slavila Nemka Ramona Theresia Hofmeister.

