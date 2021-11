"Občutil sem cel ognjemet emocij, takrat sem bil popoln avtsider. Nihče mi ni posvečal nobene pozornosti," se senzacije v Aspnu spominja Kostelić. Foto: Guliverimage Ko je 25. novembra 2001 šokiral smučarski svet in se s štartno številko 64 na uvodnem slalomu sezone v Aspnu, mondenem ameriškem smučarskem središču, prebil najprej na sedmo mesto v prvi vožnji, nato pa v finalu zmagal, si bržkone nihče ni mislil, da se bo v isti sezoni na vseh slalomskih tekmah uvrstil med najboljšo deseterico in se po koncu sezone domov v Zagreb vrnil z malim kristalnim globusom za najboljšega slalomista sezone.

A zgodilo se je prav to. To, kar je njegov oče, legendarni trener Ante Kostelić, verjel že dlje časa, je Ivica Kostelić le dva dneva po svojem 22. rojstnem dnevu dokazal tudi širši javnosti.

Večkrat je že povedal, da je zmaga v Aspnu njegova najljubša zmaga in prekaša celo tisto s Sljemena, 'dnevne sobe' družine Kostelić.

"Občutil sem cel ognjemet emocij, takrat sem bil popoln avtsider. Nihče mi ni posvečal nobene pozornosti," je dejal v enem od pogovorov.

Jure Košir: Kostelić je bil v izvrstni formi in izbral je prave smuči

Tekme, pa čeprav sta minili že dve desetletji, se zelo dobro spominja tudi slovenski junak belih strmin Jure Košir, ki se, kot pravi, spominja vseh svojih tekem.

Jure Košir je bil na slalomski tekmi, kjer je Kostelić zmagal s štartno številko 64, peti. Tekme se, tako kot vseh, spominja še danes, po 20 letih. Foto: Ana Kovač "Šlo je za prvi slalom sezone in proga je bila, tako kot vedno v ZDA, zelo dobro pripravljena. Sneg v Coloradu je vedno umeten in zbit, običajno se tam ne ustvarijo velike luknje, tako da je proga zdržala tudi višje štartne številke.

Ivica je bil takrat ne samo v izvrstni formi, izbral je tudi prave smuči. Morda je zanimivo to, da je bila sezona 2001/2002 sezona, v kateri so nekateri tekmovalci že vozili na krajših smučeh, tudi dva slovenska tekmovalca Mitja Kunc in Matjaž Vrhovnik, medtem ko smo nekateri, tudi jaz na predlog mojega proizvajalca smuči, vztrajali na daljših.

Ivici je takrat uspelo zmagati s štartno številko 64 in če se ne motim, je to še vedno rekord v zmagi z visoko štartno številko. Seveda je bilo takrat za nas presenečenje, da je s tako visoko številko sploh prebil v finale in potem na sam vrh, smo pa vedeli že prej, da smuča hitro," se je daleč v preteklost zazrl 49-letni Košir, ki je svojo uspešno smučarsko kariero, v kateri je med drugim zbral tri slalomske zmage v svetovnem pokalu, ima pa tudi bronasto olimpijsko medaljo iz Lillehammerja, zaključil pred 15 leti.

Pred zmago v Aspnu najvišje do 21. mesta

Kostelić je leta 2001 že pred tekmo v Aspnu kazal dobro formo – na tekmah serije Nor-Am se je v Lovelandu dvakrat uvrstil med prvo deseterico, a v svetovnem pokalu višje od 21. mesta (Sestriere, 2000) do tega dne pred 20 leti še ni zmogel.

Potem pa je 25. november vse to spremenil. Kot bi nekaj časa potrpežljivo nabiral izkušnje, vmes lizal rane po poškodbah in operacijah, nato pa v sezoni 2001/2002 eksplodiral.

Leta 2017 o žetvi sadov svojega dela: Foto: Bojan Puhek Leta 2017 je v obsežnem intervjuju za Sportal spregovoril o tem, kako se je že zelo zgodaj zavedal, da je potrebno določeno obdobje zelo trdo garati, da bo nekega dne lahko žel sadove svojega dela. "V obdobju, ko delate najbolj trdo, dobrih rezultatov ne bo, na to sem se navadil. Seveda ti kljub vsemu delu nihče ne zagotavlja, da se bo vse, kar si želiš, res zgodilo, ti pa ne preostane nič drugega kot to, da v to verjameš. Potem so možnosti za uspeh vendarle malo večje. To mi je pomagalo pri premagovanju vseh poškodb, s katerimi sem se spopadal v 20 letih. Čisto preprosto, verjel sem, da ni šans, da bi ves ta trud izginil v prah." Sportal Ivica Kostelić: Ne bojim se življenja v tretji brzini #intervju #video

Iz štartne hišice, ko so tribune že samevale

25. november 2001 se je za Kostelića res razpletel tako, kot bi si zamislil največji idealist med scenaristi in režiserji. Ko se je podal iz štartne hišice, na tribunah v cilju skoraj ni bilo več nikogar, Hrvat pa se je očitno odločil, da ga bo tisti dan spoznala tudi širša javnost.

Na še vedno dobro utrjeni progi je v cilj pripeljal s sedmim najboljšim časom, tik za Koširjem, potem pa v drugi vožnji samo še potrdil, kar je nakazal v uvodni vožnji. Prvič v karieri se je uvrstil med najboljše tri v svetovnem pokalu in kar takoj skočil na najvišjo stopničko.

Foto: Guliverimage

Drugo mesto je osvojil Italijan Giorgio Rocca, ki je za Kostelićem zaostal 12 stotink, Avstrijec Mario Matt, ki je po prvi vožnji vodil, pred Kostelićem je imel 85 stotink prednosti, pa je z 19 stotinkami zaostanka končal na tretjem mestu.

"Gledam frajerja s številko 64 na zmagovalnem odru in ne morem verjeti, da je tam."

Kostelić se je že takrat zavedal teže svojega dosežka. "Vse bolj mi je jasno, za kakšen dosežek gre. Gledam frajerja s številko 64 na zmagovalnem odru in ne morem verjeti, da je tam. Res dobro zgleda, kajne," se mu je smejalo po senzacionalni zmagi.

Prvič na zmagovalnem odru tekme svetovnega pokala - na današnji dan pred 20 leti. Foto: Guliverimage

"Moj znak je pikov as, zato ga imam vedno z mano, na mojem ščitniku. Pik je najslabša barva med igralnimi kartami, jaz pa sem nekakšen as zguba, morda prav zaradi vseh poškodb, ki so se zgodile pred Aspnom. Ampak as je vedno as," je razlagal takrat 22-letni smučar na vzponu.

Da zmaga na uvodnem slalomu sezone ni bila muha enodnevnica, je dokazal že 24 ur pozneje, ko je bil na istem prizorišču peti. Z bistveno razliko. Na hrbtu je nosil štartno številko 23.

Kostelić po vrnitvi iz Sočija, kjer je osvojil srebrno olimpijsko medaljo v kombinaciji. Foto: Vid Ponikvar

"Jaz nisem genij."

Popuščal ni niti v nadaljevanju sezone. Na vseh slalomskih tekmah se je uvrstil med najboljšo deseterico in na zadnjem slalomu sezone, 9. marca 2002, v Flachauu z zmago osvojil še mali kristalni globus za najboljšega slalomista.

Kot so takrat poročali hrvaški mediji, je uspeh proslavil v majici z napisom "Jaz nisem genij".

Njegov globus ni bil edini kristal, ki ga je tistega dne dobila družina Kostelić. Janica je istega dne pozirala z velikim kristalnim globusom za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Vitrina družine Kostelić se šibi od teže lovorik. Doma v Zagrebu med drugim hranijo štiri velike kristalne globuse za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala in šest malih. Deset olimpijskih medalj je iz varnostnih razlogov na drugem mestu, o katerem javno ne želijo govoriti. Foto: Bojan Puhek

Brat in sestra Ivica in Janica Kostelić. Foto: Bojan Puhek

Danes 42-letni Ivica Kostelić je spisal eno najbolj uspešnih zgodb v smučarski karavani. V svoji karieri je nanizal 26 zmag v svetovnem pokalu, osvojil komplet kolajn na svetovnih prvenstvih in štiri olimpijske medalje srebrnega leska.

Na tekmi svetovnega pokala je zadnjič nastopil 13. januarja 2017. Šlo je za kombinacijsko tekmo v Wengnu (22. mesto), ki je eno od njegovih najljubših tekmovalnih prizorišč. Udeležil se je tudi svetovnega prvenstva v St. Moritzu, kjer je leta 2003 postal svetovni slalomski prvak, 14 let pozneje pa se je moral zadovoljiti z 38. mestom. Za tem se je udeležil še dveh FIS-tekem na domačem Sljemenu (1. in 3. mesto), po tistem pa ga na uradni tekmi v vlogi tekmovalca nismo več videli.

Po koncu kariere je izpeljal več ekstremnih podvigov, tudi s Slovenci (odprava na Grenlandijo, smučanje z islandskih vrhov), v hrvaškem smučanju ostaja kot svetovalec, v zadnjem obdobju pa se posveča predvsem jadranju.

Kostelić je trenutno na čezatlantski regati Transat Jacques Vabre. Foto: Facebook

Trenutno je na čezatlantski regati Transat Jacques Vabre, speljani po zgodovinski poti trgovcev s kavo na relaciji med Francijo in Brazilijo. V razredu Class40 je s svojim jadralnim partnerjem Callisteom Antoineom in jadrnico Croatia Full of Life trenutno na 16. mestu.