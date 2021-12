Christiansenu zasledovanje za slovo od Östersunda, Jakov Fak ni tekmoval

Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen je zmagovalec zasledovane tekme biatloncev za svetovni pokal v Östersundu na Švedskem. Na 12,5-kilometrski progi je za 9,8 sekunde ugnal Šveda Sebastiana Samuelssona in za 11 svetovnega prvaka s Pokljuke Francoza Emiliena Jacquelina. Slovenci so ostali brez točk.

Christiansen, na četrtkovem sprintu peti, si je edino strelsko napako privoščil na tretjem postanku in vseskozi ohranjal stik z vrhom. Do končne odločitve je prišlo na zadnjem streljanju, kjer je zadel vseh pet tarč, Francoz in Šved pa sta morala v kazenski krog ter med seboj odločala o drugi stopnički zmagovalnega odra.

Močnejši je bil Samuelsson, ki je dvema zmagama v sezoni dodal še drugo mesto in utrdil vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Trenutno je predvsem v smučini premočan za tekmece, saj si je danes privoščil skupaj kar štiri kazenske strele, a bil ves čas v boju za stopničke.

Slovenci brez Faka in brez točk

Slovenci so vnovič ostali brez točk svetovnega pokala. Odlično je tekmo začel Miha Dovžan, ki je na uvodnih streljanjih zadel vseh 10 tarč in z 51. napredoval na 30. mesto. V drugem delu pa je zgrešil polovico od desetih strelov in nazadoval na 47. mesto. Mladi Lovro Planko 49. mesta po sprintu ni uspel unovčiti. S petimi zgrešenimi streli je pristal na 55. mestu.

Jakov Fak, ki bi se na tekmo podal kot zadnji, v izjemnem mrazu v Östersundu sploh ni nastopil.

Biatlonsko karavano v prihodnjem tednu v avstrijskem Hochfilznu čakajo sprinta, zasledovanji in obe štafeti.

Izidi: moški, zaledovalno (12,5 km): 1. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 30:14,8 (1)

2. Sebastian Samuelsson (Šve) + 9,8 (4)

3. Emilien Jacquelin (Fra) 11,0 (3)

4. Michal Kčmar (Češ) 51,5 (1)

5. Tero Seppala (Fin) 52,1 (1)

6. Simon Eder (Avt) 52,2 (0)

7. Tommaso Giacomel (Ita) 52,5 (1)

8. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1:00,1 (3)

9. Antonin Guigonnat (Fra) 1:02,3 (2)

10. Benjamin Weger (Švi) 1:04,2 (2)

...

47. Miha Dovžan (Slo) 3:56,4 (5)

55. Lovro Planko (Slo) 5:50,4 (5) Svetovni pokal, skupno: 1. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 178 točk

2. Sebastian Samuelsson (Šve) 175

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 154

4. Emilien Jacquelin (Fra) 151

5. Edvard Latipov (Rus) 139

6. Tarjei Boe (Nor) 130

7. Simon Desthieux (Fra) 120

8. Quentin Fillon Maillet (Fra) 116

9. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 114

10. Fabien Claude (Fra) 108

...

37. Jakov Fak (Slo) 40

52. Miha Dovžan (Slo) 12

