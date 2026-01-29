Caterina Sinigoi

- rojena: 23. 7. 2003

- prebivališče: Nabrežina (Ita)

- klub: SK Gorica

- trener: Aleš Sever

- disciplini na ZOI: veleslalom, slalom

* Največji uspehi:

- svetovni pokal:

34. mesto, Kranjska Gora 2026, slalom

49. mesto, Kranjska Gora 2026, veleslalom



- prisotnost na Instagramu: @caterinci_11

- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: Prvi nastop v svetovnem pokalu v Kranjski Gori.

- zadnja knjiga ali film: knjiga Maybe Someday, Colleen Hoover

- hobiji: peka peciva in pohodništvo

- moto/navdihujoč citat: "Vedno in vsekakor stoodostno!"



Vir: STA