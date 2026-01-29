Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Caterina Sinigoi | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

- rojena: 23. 7. 2003
- prebivališče: Nabrežina (Ita)
- klub: SK Gorica
- trener: Aleš Sever

- disciplini na ZOI: veleslalom, slalom

* Največji uspehi:

- svetovni pokal:
34. mesto, Kranjska Gora 2026, slalom
49. mesto, Kranjska Gora 2026, veleslalom


- prisotnost na Instagramu: @caterinci_11
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: Prvi nastop v svetovnem pokalu v Kranjski Gori.
- zadnja knjiga ali film: knjiga Maybe Someday, Colleen Hoover
- hobiji: peka peciva in pohodništvo
- moto/navdihujoč citat: "Vedno in vsekakor stoodostno!"

Vir: STA

