Čater prekinil slovenski točkovni post na smukih v Val Gardeni

Slovenec je po štirih ničlah znova med dobitniki točk na klasičnih smukih za svetovni pokal v italijanski Val Gardeni. Za prekinitev točkovnega smukaškega posta na progi Saslong je poskrbel Martin Čater s 25. mestom in prvimi šestimi točkami. To je njegova najboljša uvrstitev na smukih v Val Gardeni, pred tem je bil najvišje 52.

Čatru je najboljši smuk v Val Gardeni uspel po grozljivem padcu Švicarja Marca Gisina, ki so ga s sumom več zlomov in pretresa možganov s helikopterjem prepeljali v dolino. Zaradi padca je bila za pol ure prekinjena tekma. Informacije o Švicarju so skope, po padcu je prišel k zavesti in je v stabilnem stanju.

Perko z edino uvrstitvijo na zmagovalni oder

Edini Slovenec z uvrstitvijo na zmagovalni oder na smukih v Val Gardeni je tekmovalno že upokojeni Rok Perko, ki je bil decembra 2012 drugi. Perko je bil pred Čatrom predzadnji Slovenec, ki je na smukih v Val Gardeni osvojil točke z 28. mestom 21. decembra 2013. Na smukih v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 Slovencev ni bilo med dobitniki smukaških točk.

"Ni rezultat, s katerim bi ravno mahal, je pa neka potrditev in dokaz, da lahko tudi na takšnih smukih nekaj naredimo, kar v preteklih letih nismo," je bil s prekinitvijo črnega točkovnega niza zadovoljen glavni trener slovenskih smukačev Peter Pen.

"Serviserji pri Stöckliju in Čater so opravili veliko delo, da smo bili konkurenčni v zgornjem delu. Tudi proti cilju je dobro finiširal, tako da je prišel do rezultata, ki mu je dal potrditev in na katerem lahko gradi, predvsem pred temi težkimi smuki, ki pridejo in na katerih ima večje možnosti," je dejal Pen.

Pred koncem leta postanek v Bormiu

Slovenske smukače v nadaljevanju čaka stopnjevanje smukaške forme, v superveleslalomu so že dokazali, da so lahko konkurenčni najboljšim. Pred koncem leta smukače čaka še postanek v Bormiu, kjer ima sedanja generacija smukačev še nekaj dolgov, na prizorišču, kjer je veličastno zmago leta 2009 osvojil Andrej Jerman. Do odhoda na Švedsko in svetovno prvenstvo v Aareju se bodo januarja zvrstili še klasični smuki v Wengnu, Kitzbühlu in Garmisch-Partenkirchnu.

"Miha (Hrobat) je imel željo na krilih rezultata s superveleslaloma. A s Kosijem sta bila v drugem sektorju zadnji in predzadnji in potem, ko ni prave hitrosti, ti pogum in napadanje ne prineseta kaj več. Pri Klinetu je obratno. Ima hitrost, na enostavnih delih je dobro, a tam kjer bi moral bolj stopiti in reagirati, tako kot smo pri njem navajeni, mu ni uspelo. Bilo je slabo smučanje in ni bilo rezultata," je druge slovenske nastope ocenil Pen.

Boštjan Kline v tej sezoni (še) ni našel prave forme. Foto: Reuters

"Je pa bila malo čudna tekma, vsi so bili začudeni. Kildeju je uspela perfektna vožnja, ostalo pa je bilo precej strnjeno. Drugi je bil devetdeset stotink zadaj in sekundo dvajset pred Martinom. Tako da, tu smo ostali. Imeli smo priložnost, smo pa prekinili niz neuspešnosti na smukih tukaj," je sklenil trener.

Petek bolj zadovoljiv

Slovenska vrsta je bila veliko bolj zadovoljna po petkovem superveleslalomu, ko se je drugič v zgodovini slovenskega smučanja zgodilo, da je imela moška ekipa na tekmah hitrih disciplin med točkami kar štiri tekmovalce. Prvič je to uspelo v sezoni 2009/10 na superveleslalomu v Kitzbühlu Andreju Jermanu, Andreju Špornu, Alešu Gorzi in Roku Perku.

Na petkovem superveleslalomu so se Slovenci, Martin Čater, Klemen Kosi, Boštjan Kline in Miha Hrobat zvrstili od 17. do 20. mesta v dveh desetinkah.

Čater je po superveleslalomu, na katerem obetajo zelo dobri vmesni časi, dejal: "Borba je bila prisotna. Smučal sem napadalno. Večino proge sem dosti dobro lovil linijo, sem pa naredil eno taktično napako, a sem jo kolikor toliko dobro rešil."

Klemen Kosi je bil zadovoljen s superveleslalom. Foto: Reuters Tudi Kosi je bil zadovoljen po superveleslalomu: "Na progi sem se počutil v redu, že od starta sem šel na polno, na nož. Dobro mi je uspevalo skoraj do konca, mislim, da na zadnjem vmesnem času nisem dosti zaostajal. Bil sem blizu rezultatu iz Beaver Creeka, kar sem na treningih lahko le sanjal. Rezultat je ponovno tukaj. Zelo sem ga vesel, čeprav ni tako dober kot v Beaver Creeku, a osemnajsto mesto mi na tej progi še nikoli ni uspelo."

Kline je po superveleslalomu dejal: "V bistvu sem se po dolgem času spet malo bolje počutil na progi. Smučanje se mi je zdelo v redu. Če bi želel boljši rezultat oziroma malo več hitrosti, bi moral malo dodati v liniji in malo več tvegati. A za to še pride čas, predvsem moram najti tiste prave občutke, ki sem jih imel včasih v smučanju in na tem graditi."

Hrobat je bil prvih superveleslalomskih točk zelo vesel: "Vožnja sicer ni bila najbolj čista, je bilo nekaj manjših napak, kar se tukaj v Val Gardeni takoj pozna na času. Super, da so prve točke v superveleslalomu, na temu rezultatu lahko gradim."