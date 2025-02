Brezhibni Jakov Fak tik za najboljšimi

Še več, Boe je postavil tudi temeljni kamen za 22. zlato na nedeljskem zasledovanju. Srebro je namreč osvojil 22-letni Campbell Wright, Novozelandec, ki nastopa za ZDA. Wright se bo na zasledovanje podal s 27,7 sekunde zaostanka.

Oba tekmovalca danes zadela vseh deset tarč, presenečenje pa je dosežek Wrighta, ki v karieri še nima stopničk, trikrat se je prebil med deseterico, letos je bil v uvodu v sezono četrti na sprintu v Kontiolahtiju.

Zmagal je Johannes Thingnes Boe. Foto: Guliverimage

Bron je osvojil Francoz Quentin Fillon Maillet, ki je moral enkrat v kazenski krog, zaostal pa 37 sekund.

Med Slovenci je nalogo dobro opravil le 37-letni Jakov Fak, ki je bil stoodstoten z orožjem in z zaostankom dobre minute osvojil 11. mesto. Lepo priložnost za izboljšanje izida bo imel že na zasledovanju, ko bo s puško skušal unovčiti bogate izkušnje. Od tretjega mesta ga loči manj kot pol minute.

Ostala trojica Slovencev se je borila za uvrstitev na zasledovanje. Lovro Planko je bil hiter s smučmi, a zgrešil tri strele in pristal na 49. mestu, Anton Vidmar je bil z eno napako na strelišču 54., izkušeni Miha Dovžan pa je po dveh krogih na 61. mestu nedeljsko tekmo zgrešil za devet desetink sekunde.

Žensko zasledovanjem tudi z Anamarijo Lampič, Polono Klemenčič in Leno Repinc se bo v nedeljo začelo že ob 12.05, moško pa tri ure kasneje.

Izidi:

- moški, 10 km:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 21:56,8 (0)

2. Campbell Wright (ZDA) + 27,7 (0)

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 37,0 (1)

4. Vebjoern Sorrum (Nor) 45,2 (2)

5. Tommasso Giacomel (Ita) 48,1 (2)

6. Martin Uldal (Nor) 54,7 (1)

7. Endre Stroesheim (Nor) 56,7 (2)

8. Fabien Claude (Fra) 57,0 (1)

9. Sturla Holm Laegreid (Nor) 57,3 (1)

10. Tarjei Boe (Nor) 1:02,0 (1)

11. Jakov Fak (Slo) 1:04,9 (0)

...

49. Lovro Planko (Slo) 2:30,6 (3)

54. Anton Vidmar (Slo) 2:33,9 (1)

61. Miha Dovžan (Slo) 2:56,7 (2)