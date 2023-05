Bo Zlata lisica ostala v Mariboru?

Gre za neuradni koledar, ki so ga minuli teden obravnavali v okviru podkomitejev smučarske federacije na pomladnem srečanju v Cavtatu. Teh sestankov se je udeležil tudi predstavnik mariborskih organizatorjev Gregor Lednik.

Če bo predsedstvo Fisa potrdilo predlog, bo tekmovanje alpskih smučark za svetovni pokal v Kranjski Gori 6. in 7. januarja, 9. in 10. marca pa bo poligon v Podkorenu prizorišče moških tekem za Pokal Vitranc. Oba tekmovalna vikenda januarski ženski in marčevski moški bosta v skladu s temi načrti v znamenju klasičnega sporeda z dvema veleslalomskima in nato še dvema slalomskima vožnjama.

Zlata lisica je letos "gostovala" na Gorenjskem. Že četrtič zapored. Foto: Vid Ponikvar

Mariborski organizatorji si seveda želijo in si bodo še naprej prizadevali, da bi Maribor znova gostil žensko karavano svetovnega pokala v alpskem smučanju. Zlata lisica je bila nazadnje v Mariboru leta 2019. Naslednje štiri izvedbe tega tradicionalnega tekmovanja pa so nato zaradi neugodnih snežnih razmer izpeljali na "rezervni" lokaciji v Kranjski Gori.

"V preteklem letu in pol je mesto Maribor skupaj z izvajalcem naredilo kar velike premike v primerjavi s preteklostjo na razvoju, spremembah na sami trasi Zlate lisice. Predvsem v zgornjem delu, torej na bodoči progi B za Zlato lisico, kjer se bodo dela nadaljevala tudi v letošnjem poletju," je dejal Lednik, ki je marca lani prevzel položaj generalnega sekretarja mariborskih tekem. Nadejal se je, da bo Zlato lisico obdržal v Mariboru. A zaenkrat okoliščine še niso na strani Mariborčanov.

Zlata lisica je bila nazadnje v Mariboru leta 2019 Foto: Vid Ponikvar

"Naša želja je seveda bila, da bi s temi premiki in načrti pripeljali jubilejno 60. Zlato lisico nazaj v Maribor. Selitev tekme na višje ležeče smučišče bi pomenilo manjše tveganje za kakršnekoli spremembe, odpovedi ali prestavitve. Moramo pa vedeti, da je bila v sezoni, ki je za nami, praktično vsaka tekma rizična, kar je seveda tudi posledica globalnih vremenskih sprememb," je še pojasnil glavni operativec mariborske organizacije.

V zvezi z vsemi okoliščinami, ki trenutno niso naklonjene Mariboru kot lokaciji Zlate lisice, pa Lednik izpostavlja, da je "definitivno uspeh to, da bo tekma ženskega svetovnega pokala ostala v Sloveniji".

"Smučarska srenja potrebuje naš spektakel"

Lednik verjame, da bodo uspeli prepričati odgovorne tako na SZS kot na Fisu, da si Maribor zasluži tekmo Zlate lisice. Foto: Bor Slana/STA Smučarska zveza Slovenije (SZS) si je prizadevala za to, da ostaneta tako moška kot ženska tekma v Sloveniji, in v Kranjski Gori. Nosilka tekmovanj je SZS. O tem, ali bodo mariborski organizatorji tako kot letos prevzeli organizacijski del v Kranjski Gori, še ni dokončnega dogovora. "Pogovorov s SZS pred potrditvijo koledarja še nismo imeli," je v zvezi s tem dejal Lednik.

"Vsekakor verjamemo v to, da bomo z delom, ki smo ga začeli in ki ga nadaljujemo, uspeli prepričati odgovorne tako na SZS kot na Fisu, da si Maribor zasluži tekmo Zlate lisice. Ta je bila v preteklosti med najbolj gledanimi oziroma obiskanimi tekmami ženskega svetovnega pokala. Ta naš spektakel v bistvu potrebuje tudi smučarska srenja, zato da je na samem prizorišču res veliko število ljudi," je povedal Lednik.

Mariborski organizatorji upajo na za njih najugodnejši razplet, ki bi Zlato lisico znova pripeljal v Maribor. "Vsekakor si želimo spremembe, je pa to na višjih instancah," doda.