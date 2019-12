Norvežan odkrito o najtežji bitki v življenju #video

Machine vs cancer!!! Da er jeg godt i gang med stråling i #heidelberg og med #germanengineering på høyt nivå har nok ikke kreften noen som helst sjanse!! Her på Universitäts klinikum Heidelberg skal jeg stråle livskiten ut av det som er igjen av kreft! #fuckcancer #føkksarkom

A post shared by Bjørn Einar Romøren (@romoeren) on Oct 15, 2019 at 12:26am PDT