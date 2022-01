Ni počitka: Skakalci nadaljujejo tam, kjer so končali novoletno turnejo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bischofshofen, kvalifikacije in posamična tekma (m)

Moška skakalna karavana je po koncu jubilejne 70. novoletne turneje ostala v Bischofshofnu, ki bo v nekaj dneh gostil kar štiri tekme (eno so tja prestavili iz Innsbrucka). Skakalci namreč danes tam nadaljujejo svetovni pokal, v katerem zanesljivo vodi zmagovalec novoletne turneje Rjoju Kobajaši.

Danes jih najprej ob 14.30 čakajo kvalifikacije, ob 16.00 pa še individualna tekma. Trener slovenske reprezentance Robert Hrgota bo računal na isto šesterico kot na novoletni turneji. Kot prvi bo v kvalifikacijah, v katere je prijavljeno 62 skakalcev, nastopil Žak Mogel (številka 2), sledili mu bodo Žiga Jelar (19), Peter Prevc (37), s sedmim mestom najvišje uvrščeni Slovenec na turneji Lovro Kos (50), ki je v četrtek le meter zaostal za rekordom, Timi Zajc (52) in Anže Lanišek (58).

V nedeljo je v Bischofshofnu predvidena še ekipna tekma.

Bischofshofen, kvalifikacije



