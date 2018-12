Super Norvežan do nove zmage, nenatančni Jakov Fak pokvaril uvrstitev

Serijski zmagovalec in vodilni v seštevku svetovnega pokala Johannes Thingnes Boe je prišel do nove zmage. V češkem Novem Mestu je na 12,5-kilometrski zasledovalni preizkušnji kljub štirimi zgrešenimi streli zadržal prednost pred Rusom Aleksandrom Loginovim in bratom Tarjeiem Boejem. Jakov Fak, ki mimo poslal kar šest strelov, je izgubil osem mest in zasedel 24. mesto. Drugi slovenski predstavnik Miha Dovžan je prvič v tej sezoni prišel do točk.