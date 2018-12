Faku zgrešen strel odnesel vrhunsko uvrstitev, Boe brez konkurence

Biatlonska karavana se je preselila na Češko, kjer bo v zimskem središču Nove mesto zanimivo vse do nedelje. Danes so se biatlonci pomerili v moškem šprintu. Na 10 kilometrov dolgo progo so se podali tudi trije slovenski tekmovalci. Jakov Fak je zgrešil en strel in osvojil 16. mesto, Miha Dovžan je prav tako enkrat ustrelil mimo in končal kot 50. Nastop se je povsem ponesrečil Klemnu Bauerju, ki je s štirimi zgrešenimi streli končal na 74. mestu. Zmage se je veselil Norvežan Johannes Thingnes Boe.