Nemec Luitz premagal Hirscherja, Žan Kranjec v finalu močno pokvaril uvrstitev

V Beaver Creeku se je odvil prvi moški veleslalom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju, zmage pa se je veselil Nemec Stefan Luitz, ki je bil v napetem obračunu za las hitrejši od Avstrijskega asa Marcela Hirscherja. Žan Kranjec je v prvi vožnji zasedel deveto mesto, v finalu pa po večji napaki v zgornjem delu proge močno pokvaril uvrstitev. Bil je 26. in edini Slovenec s točkami, saj se Štefan Hadalin in Miha Hrobat nista uvrstila v finale.

Potem ko je oktobra v Söldnu odpadel prvi veleslalom, se najboljši veleslalomisti v svetovnem pokalu sezono odprli v Beaver Creeku.

Za edine slovenske točke je poskrbel Žan Kranjec, ki je bil po prvi vožnji v odličnem položaju, na devetem mestu, pa nato v finalu po veliki napaki v zgornjem delu proge zdrsnil po razpredelnici in tekmo končal na 26. mestu. Štefan Hadalin je za mišjo dlako zgrešil uvrstitev v najboljšo trideseterico in ostal brez pravice nastopa v finalu, tretji slovenski predstavnik Miha Hrobat pa je odstopil v prvi vožnji.

Na ameriškem snegu se nikakor ne znajde

''To so njegove težave s tem ameriškim snegom, nikakor se ne znajde. Prvi tek je bil še dosti soliden, predvsem zgornji del, v spodnjem je že malo slabše smučal. V drugem teku je bila postavitev malo nekonvencionalna, tekma se je drugače obračala. To, da je Hirscher sekundo-šest za Tumlerjem, se v drugem teku nikoli ne zgodi. V progi je bilo zelo malo vode, ne bom rekel, da so se naredile luknje, so se pa smučine. Bila je počasna in široka postavitev. Treba je bilo najti pravo mero napadalnosti, preciznosti in potrpežljivosti. Žan drugi tek ni dobro začel, že v drugih vratih je naredil manjšo napako, v tretjih pa padel na bok. Potem je izgubil glavo, želel je na silo oziroma hotel je prehitevati, na taki progi in na takem snegu, kot je bil danes v drugem teku, pa je to obsojeno na neuspeh. Ne moremo biti zadovoljni, vseeno pa mislim, da Žan paše čisto nekam drugam, kot pa je pokazal danes. Ima težave na tem snegu, nikoli ni prav blestel in teh težav se tudi danes ni otresel," je o Kranjčevem nastopu povedal glavni trener Klemen Bergant.

Zmagovalni oder so zasedli Marcel Hirscher, Stefan Luitz in Thomas Tumler. Foto: Reuters

Hirscher premagan

Zadnja leta na veleslalomih domala nepremagljivi avstrijski as Marcel Hirscher je lovil 60. zmago v svetovnem pokalu - več jih imajo le Ingemar Stenmark (86), Lindsey Vonn (82) in Annemarie Moser-Pröll (62) -, a ostaja pri 59. Izjemnega Avstrijca je danes namreč prehitel Nemec Stefan Luitz, ki je bil lani v Beaver Creeku tretji. A je imel nato v Alta Badii, kjer je Kranjec s tretjim mestom vpisal prve stopničke v karieri, precej smole, saj je zaradi poškodbe kolena izpustil olimpijske igre. Tretje mesto je zasedel Švicar Thomas Tumler.

Karavana se bo preselila znova tostran Atlantika. Ob koncu prihodnjega tedna bodo preizkušnje v Val d'Iseru, kjer bosta veleslalom in slalom, ženske pa čaka superveleslalom in paralelni slalom.