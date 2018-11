Beat Feuz zmagovalec smuka v Beaver Creeku, Klemen Kosi odličen 15.

Foto: Reuters Sedemindvajsetletni Kosi je vpisal tretji najboljši slovenski dosežek na smukih v Beaver Creeku, pred njim je bil boljši le Andrej Jerman z 10. in 12. mestom (2006, 2007, 2008). Mariborčan je bil pred tremi leti na smuku v Beaver Creeku 19., njegov najboljši smukaški dosežek ostaja 14. mesto iz januarja 2015 v Kitzbühlu.

Ostali trije Slovenci so bili prepočasni za trideseterico in točke. Martin Čater je bil 33. (+1,28), Miha Hrobat 47. (+1,89) in Boštjan Kline 54. (+2,26).

Prireditelji imajo težave z vremenom

Prirediteljem moških tekem za svetovni pokal v Beaver Creeku velike preglavice dela vreme. Zaradi sneženja so izpeljali le en trening smuka od treh predvidenih, prav tako so bili prisiljeni smuk s sobotnega prestaviti na petkov termin. Nazadnje pa so za več kot pol kilometra skrajšali smukaško progo.

Smukaški progi so odvzeli kar nekaj delov, vsega skupaj je bila proga krajša za 630 metrov. Za zdaj superveleslalom ostaja na sobotnem sporedu, prav tako veleslalom na nedeljskem.

Odvil se je zanimiv spopad za zmago na smuku, na katerem je naletaval sneg in je bila v zgornjem delu tudi megla. Svindal ni ubranil lanske zmage ter ostaja pri štirih zmagah na tem prizorišču, kar je še vedno največ med vsemi. Za pičlih osem stotink je bil hitrejši Feuz, ki je skrajšani smuk na progi Ptic roparic dobil s časom 1:15,59.

Enajsta zmaga za Feuza Foto: Reuters

Feuz je v minuli sezoni edini v karavani osvojil tri smukaške zmage v svetovnem pokalu za dobljeni smukaški seštevek in mali kristalni globus. Zmagovito linijo pa je našel tudi v novi sezoni in to prav v Beaver Creeku, kjer je bil doslej na smukih kar trikrat drugi (2011, 2014 in 2017), leta 2015 na svetovnem prvenstvu pa je osvojil smukaški bron. Feuz je vpisal svojo 11. zmago v svetovnem pokalu, osmo smukaško.