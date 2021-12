Avstrijec znova končuje kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Presenetljivi dobitnik zlatega orla v sezoni 2013/14 Thomas Diethart je aprila 2018, pol leta po grdem padcu na treningu v Ramsauu, kjer se je resneje poškodoval, naznanil upokojitev in se posvetil trenerskemu delu.

Tri leta pozneje je na družbenem omrežju napovedal tekmovalno vrnitev in jo tudi uresničil. A ne za prav dolgo. Poleti se je sprva preizkusil na pokalu FIS in dvakrat skočil na zmagovalni oder. Nato je priložnost dobil še v Celinskem pokalu, na tem dvakrat osvojil točke, skakal pa tudi na septembrski tekmi poletnega grand prixa in v Hinzenabchu zasedel 24. mesto. Hinzenbach je bila njegova zadnja preizkušnja v vlogi skakalca, saj je 29-letnik sporočil, da dokončno končuje kariero.

Thomas Diethart se je poleti po več kot treh letih od upokojitve vrnil na tekmovanja, vknjižil nekaj točk tudi na najvišji poletni tekmovalni ravni, zdaj pa se dokončno poslavja od aktivnega skakanja. Foto: Sportida

Poletna učna lekcija

"Zame je bila poletna vrnitev pomembna, saj sem tako kariero smučarskega skakalca lahko končal kot aktiven človek. To je bil zame tudi dober učni proces. Omogočil mi je, da sem se seznanil z najnovejšo tehnologijo, zdaj pa bom lahko to znanje uporabljal pri novih zadolžitvah. Že zdaj se veselim sodelovanja s Haraldom Rodlauerjem in skakalnim taborom," je Diethart dejal ob novem slovesu.

Okrepil trenerski štab Kramerjeve in rojakinj

Ostaja močno vpet v smučarske skoke, domača smučarska zveza mu je namreč ponudila službo pomočnika glavnega trenerja avstrijske ženske skakalne reprezentance, katere glavna zvezdnica je vodilna skakalka sezone Marita Kramer.

Diethart bo v trenerskem štabu zamenjal Romeda Moroderja, ki se ne želi cepiti proti covid-19. Športni direktor avstrijske smučarske zveze Toni Giger Italijanovo odločitev spoštuje, a dodaja, da ta ni v skladu z zahtevami zveze, še posebej iz perspektive bližajočih se olimpijskih iger v Pekingu.

V Sočiju je z rojaki postal olimpijski podprvak. Foto: Sportida

Avstrijec se ob zlatem orlu lahko pohvali tudi z olimpijsko kolajno, v Sočiju je z ekipo osvojil srebro, blizu olimpijski kolajni pa je bil tudi na posamični tekmi. Osvojil je četrto mesto.