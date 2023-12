Vsestranski športni trener in partner najboljše slovenske smučarke vseh časov Tine Maze je v odkritem pogovoru za Sportklub spregovoril tudi o hudih zdravstvenih težavah, ki ga pestijo v zadnjem času. Zaradi težav s srcem je moral tudi na operacijo. "Ko sem odhajal v bolnišnico, sem se dobro zavedel, da sem doma pustil partnerico in hčerko. Sami. Slika, ki je človek ne želi videti," je povedal.

Andrea Massi je v intervjuju za Sportklub razkril, da se v zadnjem letu sooča s hudimi zdravstvenimi težavami, zaradi katerih se je celo zbal za življenje. "Bil je 8. junij. Zame najtežji dan po smrti staršev. Zajela me je panika. Prvič v življenju nisem nadzoroval svojega telesa. Noge so šle v eno stran, možgani v drugo. Hudo mi je bilo," je o kalvariji s srcem povedal Massi.

Razkril je, da so mu zdravniki diagnosticirali atrijsko fibrilacijo (najpogostejšo obliko srčne aritmije), za katero točno ve, zakaj je do nje prišlo. "Imam dovolj biološke inteligence, da vem, kaj se dogaja v mojem telesu. Po dolgotrajnih težavah s kašljem sem se oglasil pri zdravniku Turelu v Ljubljani. Postavil je prvo diagnozo. Ker spadam pod italijanski zdravstveni sistem, me je pot vodila v Trst. Tam me je pod svoje okrilje vzel zdravnik Sinagra. Sprva so mi skušali pomagati s kardioverzijo. Ker ni delovalo, je bil potreben ablacijski poseg z ledom. Poseg je bil uspešen. Ni bilo prijetno. Bilo pa je nujno. Vsaj za neko normalno življenje," je za Sportklub povedal Massi.

Ker je vraževeren, čaka na zadnjo zdravniško potrditev, kako je z njegovim zdravjem, pravi. "Ko jo bom prejel, bom res lahko rekel, da sem dočakal drugi rojstni dan."