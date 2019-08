"Želim spet uživati. V lanski sezoni sem zelo malokrat. Zadovoljna bom, če mi bo uspelo prikazati svoje najboljše vožnje, ki so dobre in za katere vem, da jih zmorem," v pripravah na novo sezono, za katero se nadeja, da bo precej boljša od lanske, pravi alpska smučarka Ana Bucik. Primorka se je sprijaznila s tem, da bo morala program delno sofinancirati, kot tudi s tem, da oče ni dobil zelene luči za prisostvovanje na treningih.

Slovenska smučarska reprezentanca v tehničnih disciplinah je sredi tedna začela snežne priprave na novo sezono v argentinski Ushuaii. Na južni polobli se mudi tudi Ana Bucik, za katero ni sezona, kakršne si je želela. V paradni disciplini, slalomu, je izpadla iz trideseterice, zbrala 31 točk, kar je v skupni slalomski razvrstitvi zadoščalo za 37. mesto. Tako nizko na slalomski razpredelnici ni bila že od krstnega tekmovalnega obdobja v svetovnem pokalu (2014/15).

Novogoričanka, pogovarjali smo se pred letom v Argentino, v novi sezoni upa na zasuk, do katerega bi lahko vodile tudi spremembe v strokovnem štabu ekipe, v katerem je Janez Slivnik zamenjal Denisa Šteharnika.

V prenovljeni ekipi z novim trenerjem Janzom Slivnikom na čelu se za zdaj počuti dobro. Foto: Vid Ponikvar "Mislim, da ima Janez malo drugačen način dela, kot smo ga bile vajene v preteklosti. Vse je bolj dinamično, kar meni res ustreza. Čeprav sem se s prejšnjo ekipo dobro razumela, se mi zdi, da po toliko skupnih letih potrebuješ nekaj novega. Tudi če govori o enakih stvareh, o njih govori na neki nov način, ki je dobrodošel. Vsak trener ti da neko določeno znanje, ki ga moraš nadgrajevati. Janez ima ogromno izkušenj, na nas pa je, da njegovo znanje posrkamo in se čim več naučimo," pozdravlja prihod Janeza Slivnika na mesto glavnega trenerja.

Vrniti se tja, kjer je že bila

Za 46-letnega povratnika na čelu ženske ekipe z bogatim trenerskim življenjepisom, med drugim je deloval kot vodja finske reprezentance, nazadnje pa v Avstriji v moški veleslalomski ekipi svetovnega pokala, je znano, da ga prgišče točk ne zanima, njegov pogled je usmerjen proti precej višjim mestom. In Anin? S čim bo osebno zadovoljna konec zime 2020? "Če sem iskrena, sem v lanski sezoni zelo malokrat uživala na snegu. Morda se to sliši smešno, a prav z užitkom in dobrimi občutki pridejo sproščenost, hitre smuči, vožnje … Želim spet uživati," so po skromni sezoni želje Primorke za prihodnost. Foto: Getty Images

"Če sem iskrena, sem v lanski sezoni zelo malokrat uživala na snegu. Morda se to sliši smešno, a prav z užitkom in dobrimi občutki pridejo sproščenost, hitre smuči, vožnje … Želim spet uživati. Zadovoljna bom, če mi bo uspelo prikazati svoje najboljše vožnje, ki so dobre in za katere vem, da jih zmorem. Če rečem, da želim tja, kjer sem v slalomu že bila, si ne postavljam nobenih previsokih ciljev. To bo zagotovo nekako v mojih mislih in željah," razmišlja Primorka, ki je slalomsko sezono najvišje končala na 12. mestu (2016/17). Takrat je bila tudi najvišje na tekmi svetovnega pokala, v Mariboru je končala na sedmem mestu. V sezoni 2017/18 je vknjižila edino uvrstitev na zmagovalni oder svetovnega pokala (v alpski kombinaciji je bila tretja).

Če bi bilo to pred nekaj leti, bi ji vzelo veliko energije

A rezultatska krivulja je pozneje upadala. Po skromni lanski sezoni je bila v ekipo svetovnega pokala uvrščena "na podlagi trenerske ocene", posledično pa bo morala delno sofinancirati program. "Če bi bilo to pred nekaj leti, bi me to verjetno kar precej zmotilo in vzelo veliko energije, letos pa se na to nisem veliko ozirala. Nekako tudi sama vem, da v lanski sezoni nisem dosegla zastavljenih ciljev," pravi o tem, da bo program morala delno sofinancirati. Foto: Sportida

"Če bi bilo to pred nekaj leti, bi me to verjetno kar precej zmotilo in vzelo veliko energije, letos pa se na to nisem veliko ozirala. Nekako tudi sama vem, da v lanski sezoni nisem dosegla zastavljenih ciljev. Ne samo ciljev, ki jih je postavila Smučarska zveza Slovenije, ampak predvsem svojih. Vložek, ki ga bom morala sama prispevati, ni tako visok, da bi morala imeti zaradi tega prevelike skrbi. Mislim, da z dobrim smučanjem lahko tudi to prinesem notri. Prav v tem je trenutno moj fokus," se je sprijaznila z osebnim finančnim vložkom.

Namen ni bil delati proti ekipi

Kot tudi s tem, da oče, za razliko od zadnjih let, ni dobil zelene luči za spremstvo na treningih. "To odločitev sem sprejela. Vsekakor ne moj ne očetov namen nikoli ni bil delati proti ekipi. To je bila le neka dodatna pomoč, ki sem si jo želela. Tudi v prihodnje, če bo kdaj še priložnost, jo bom z veseljem sprejela, sprejmem pa tudi to, kar so se letos odločili. Je pa oče, ko sem na treningih doma, ob meni, tako da je njegova podpora še vedno prisotna."

"To odločitev sem sprejela. Vsekakor ne moj ne očetov namen nikoli ni bil delati proti ekipi. To je bila le neka dodatna pomoč, ki sem si jo želela," 26-letnica pravi o tem, da oče ni dobil zelene luči za spremstvo na treningih. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Oče je bil tako ob njej tudi med kondicijskimi pripravami, ki so jih alpske smučarke po odločitvi Slivnika letos lahko opravljale posamično v domačem okolju.

"To, da sem bila lahko blizu doma, je bil zame velik plus. Želela sem več časa preživeti doma, saj menim, da tako bolj spočiješ glavo. Delala sem z Matijo Reyo. Čeprav je le leto starejši od mene, sva se dobro ujela. Lahko rečem, da smo zelo dobro delali. Poleg tega mi je na treningih pomagal tudi oče, če je bilo treba. Podpora je bila dobra, tako da sem fizično zelo dobro pripravljena na sezono," pravi Bucikova in prikimava, da bo letos z materialom lažje, saj se je po lanski selitvi s Stöcklija na Salomon že dodobra spoznala z novim opremljevalcem.

Kondicijske priprave je opravljala z Matijo Reyo:

Manj časa za testiranje, več osredotočenosti na trening

"Zagotovo je lažje, saj te modele smuči in čevljev zdaj že poznamo. Seveda poskušamo še različne nastavitve, modele, a osnovne smernice, v katero smer gremo, poznamo. Zato porabimo manj časa za testiranje, tako da se lahko bolj osredotočimo na sam trening, kar je zelo pomembno."

Glavni fokus na treningih ta hip so tehnične usmeritve: "So neke stvari, ki jih je treba izboljšati, nekatere popraviti. Temu posvečamo največ pozornosti. Seveda pa imam vedno v mislih tudi to, da mora biti tempo visok, da mora biti na treningu tudi tekmovalno smučanje, ne le demonstratorsko."

Preberite še: