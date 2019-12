Žan Kranjec na stopničkah v Alta Badii!

Norvežan Henrik Kristoffersen je veliki zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal v sloviti Alta Badii, kjer je zadnjih šest let kraljeval upokojeni Marcel Hirscher. Po izjemni finalni vožnji se je iz 22 mesta na drugo stopničko povzpel Francoz Cyprien Sarrazin, tretji pa je bil sedmi po prvem teku Žan Kranjec. To so za Slovenca še pete stopničke v svetovnem pokalu.

V Alta Badii v italijanskih Dolomitih so kljub slabemu vremenu izpeljali tretji veleslalom za svetovni pokal alpskih smučarjev v tej sezoni.

Terenske ekipe organizatorjev so opravile gromozansko delo in ponoči s proge odstranile novozapadli sneg. So se pa vseeno organizatorji odločili za krajšo progo in nižji start. Tekmovalci so tako ostali brez zgornje strmine slovite Gran Rise, na kateri je Kranjec pred dvema letoma s tretjim mestom osvojil svoje prve stopničke v svetovnem pokalu.

Po dveh letih je Kranjec v Alta Badii znova skočil na tretje mesto. V Söldnu je bil prav tako tretji, veleslalom v Beaver Creeku je končal tik pod stopničkami na četrtem mestu. S še drugimi stopničkami v sezoni pa je v posebnem veleslalomskem seštevku s 170 točkami skočil na drugo mesto. Pred njim je zgolj Kristoffersen, ki je na treh veleslalomih zbral 23 točk več od Slovenca.

Premierni veleslalom v Söldnu je dobil Francoz Alexis Pinturault, ki je tokrat pristal na osmem mestu, presenetljivi zmagovalec veleslaloma v Beaver Creeku Američan Tommy Ford pa je bil tokrat 20.

Poleg Kranjca bi moral nastopiti tudi Štefan Hadalin, a so se v slovenskem taboru odločili, da ga vzamejo s štartne liste. Ocenili so, da bi imel v teh pogojih s štartno številko 56 izredno malo možnosti za uvrstitev v finale.

Alta Badia, moški, veleslalom:

