Norvežanu se nasmiha prva zmaga in slalomski bron

Timon Haugan je izvrstno odsmučal prvo progo. Foto: Reuters Zadnji moški slalom sezone je v prvi vrsti namenjen veliki avstrijski zabavi, saj v Saalbachu proslavljajo mali kristalni globus za Manuela Fellerja. Prihaja iz bližnjega Fieberbrunna, tako da so na tekmi številni sorodniki, prijatelji in sovaščani. Feller je dobil štiri slalome v tej zimi in je imel pred zadnjim, desetim skoraj 200 točk prednosti pred Linusom Strasserjem. Nemčeva je bila že srebrna kolajna v slalomskem seštevku. Je bil pa vsaj napet boj za bron, saj je bilo teoretično v igri zanj še šest smučarjev. V najboljšem položaju je bil zmagovalec sobotnega veleslaloma Švicar Loic Meillard. Švicar je imel sedem točk več od Francoza Clementa Noela in še dve več od Norvežana Timona Haugana.

In po prvi vožnji je vse kazalo na preobrat. Vodil je namreč 27-letni Haugan, ki v slalomu še nima zmage (tri druga mesta). Bil je 15 stotink hitrejši od Strasserja, ki je smučal s številko ena in pol sekunde pred tekmecem za slalomski bron Meillardom. Noel je na četrtem mestu zaostajal osem desetink, prav toliko pa tudi Feller. Finalna vožnja se začne ob 13.30.

Saalbach, finale sezone, slalom, po prvi vožnji (M):



1. Timon Haugan (Nor) 55,59

2. Linus Strasser (Nem) +0,15

3. Loic Meillard (Švi) +0,50

4. Clement Noël (Fra) +0,80

4. Manuel Feller (Avt) +0,80

6. Marc Rochat (Švi) +1,00

7. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,26

8. Fabio Gstrein (Avt) +1,79

9. Dominik Raschner (Avt) +2,03

10. Alex Vinatzer (Ita) +2,21

Že nekaj časa je znano, da je veliki kristalni globus v lasti švicarskega super šampiona Marca Odermatta, ki na slalomu ne nastopa. Zanj se bo sezona končala naslednji konec tedna, ko bosta v Saalbachu še superveleslalom in smuk. Če bo le še ostalo kaj snega, že ta vikend so razmere na progi na meji regularnosti. Izven smučišč snega ni več, temperature pa blizu 10 stopinjam.

Ne le, da Slovenija na finalnem slalomu ni imela svojega predstavnika, to zimo v nekoč paradni slovenski disciplini ni osvojila niti točke. Štefan Hadalin je še pred koncem sezone oznanil konec kariere, Tijan Marovt pa še čaka na prve točke v svetovnem pokalu.