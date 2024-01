Čas je za klasiko pod Lauberhornom

Na vrsti je peti smuk sezone, zahtevna in spektakularna preizkušnja na klasični progi Lauberhorn v bernskih Alpah nad Wengnom. Četrtkov smuk, ki je tam potekal na nekoliko skrajšani progi, je dobil domačin Marco Odermatt (njegova prva smukaška zmaga v svetovnem pokalu), zdaj tudi vodilni smukač sezone, ki prepričljivo vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Odermatt je tudi v soboto eden glavnih favoritov, ima pa startno številko osem.

Prvi štirje smuki sezone so dali prav toliko zmagovalcev. Prvega v Val Gardeni je dobil Američan Bryce Bennett, drugega na tamkajšnji progi Saslong domačin Dominik Paris, v Bormiu 29. decembra lani pa je bil najboljši Cyprien Sarrazzin. Francoz je dobro formo potrdil v petek z zmago na wengenskem superveleslalomu.

Wengen, smuk, štartna lista (M):



1. Adrien Theaux (Fra)

2. Nils Allegre (Fra)

3. Jared Goldberg (ZDA)

4. Otmar Streidinger (Avt)

5. Justin Murisier (Švi)

6. Mattia Casse (Ita)

7. Bryce Bennett (ZDA)

8. Marco Odermatt (Švi)

9. Cyprien Sarrazin (Fra)

10. Dominik Paris (Ita)

11. Aleksander Aamodt Kilde (Nor)

12. James Crawford (Kan)

13. Florian Schieder (Ita)

14. Vincent Kriechmayr (Avt)

15. Niels Hintermann (Švi)

…

23. Miha Hrobat (Slo)

41. Martin Čater (Slo)

43. Nejc Naraločnik (Slo)

Edine slovenske smukaške točke v sezoni je osvojil Miha Hrobat. V Val Gardeni je bil 22. in 25., najboljši v tej zimi pa v Bormiu, ko je zasedel več kot spodbudno enajsto mesto. Četrtkovega smuka v Wengnu ni končal, prav tako ne petkovega superveleslaloma. To sta bili prvi ničli za 28-letnega Kranjčana. V soboto bo štartal kot 23.

Najboljši predstavi zime bosta poskušala prikazati tudi Martin Čater in Nejc Naraločnik, na progo se bosta podala s številkama 41 in 43. Čater je letos osvojil točke le na smuku in superveleslalomu v Val Gardeni, v četrtek je bil na smuku v Wengnu 34., petkovega superveleslaloma pa ni končal. Naraločnik je dirkal na treh smukih v tej zimi, dveh v Val Gardeni in na četrtkovem v Wengnu. Na vseh je prišel do cilja, a je bil prepočasen za točke svetovnega pokala.

V nedeljo bo v Wengnu še slalomska tekma, nato pa se karavana seli še na eno znamenito prizorišče, v avstrijski Kitzbühel, kjer bosta 19. in 20. januarja smukaški tekmi, 21. pa slalomska.