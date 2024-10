Alpske smučarke in smučarji bodo novo sezono tradicionalno odprli na ledeniku Rettenbach v Söldnu. Sobota je rezervirana za smučarke, nedelja pa bo postregla z vrnitvijo Marcela Hirscherja, ki bo po novem tekmoval za Nizozemsko, in Lucasa Braathna, ki bo branil barve Brazilije. Ženski veleslalom bo ob 10. uri odprla Mikaela Shiffrin, Lara Gut-Behrami pa lahko postane najuspešnejša tekmovalka na tem prizorišču. Na štartu bodo tri Slovenke: Ana Bucik Jogan (številka 22), Neja Dvornik (27) in Andreja Slokar, ki se bo na progo podala kot zadnja, s številko 62.