Ta potrditev je le še zadnja stopnička na poti vrnitve avstrijskega zvezdnika v svetovni pokal, kjer pa bo zdaj po novem zastopal Nizozemsko. Zeleno luč mu je prva prižgala krovna smučarska zveza (Fis) in dovolila nastop s posebnim povabilom, potem pa je ta teden potrditev nastopa objavila še nizozemska smučarska zveza.

"Zame je to položaj z mešanimi čustvi. Po eni strani gre za tekmovalnega Marcela, ki bi rad zmagal in smučal kar najhitreje. Po drugi pa gre za projekt strasti. Rad bi bil spet v startni hišici in občutil to, da sem spet tam. Zaradi tega počnem vse to. Vračam se v šport, ki ga imam tako rad," je na Instagramu zapisal Hirscher.

Nizka startna številka

Kot je zapisala APA, bo imel Hirscher kljub več kot petletni odsotnosti s tekem dokaj nizko startno številko kot smučar z omenjenim povabilom. Po pravilih namreč smučar lahko zaprosi za vabilo, če je od upokojitve minilo več kot dve leti in manj kot deset. Poleg tega mora izpolnjevati še nekaj pogojev pri uspehih: vsaj pet zmag v svetovnem pokalu ter zmaga v seštevku svetovnega pokala ali seštevku discipline.

Vse te pogoje zdaj 35-letni Hirscher seveda izpolnjuje; med letoma 2012 in 2019 je v dresu avstrijske reprezentance osvojil osem zaporednih velikih kristalnih globusov v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na tekmah svetovnega pokala je skupno dosegel 67 zmag, od tega 32 v slalomu, 31 v veleslalomu, tri v paralelnem slalomu in eno v superveleslalomu.

Lucas Braathen se vrača pod brazilsko zastavo. Foto: Reuters

V nedeljo še en povratnik

Na nedeljski tekmi v Söldnu bo nastopil še en povratnik v belo karavano, Norvežan Lucas Braathen bo po eni sezoni smučarskega posta tekmoval za Brazilijo, a bo imel precej višjo startno številko, saj ne izpolnjuje pogojev za status povabljenca.