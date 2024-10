Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je januarja letos grdo padel na smukaški klasiki v Wengnu. Dvaintridesetletnika so po grdem padcu v zaključku smuka takoj operirali v bolnišnici v Bernu. Kilde si je izpahnil ramo in utrpel ureznino na meču, ob tem pa utrpel tudi številne druge poškodbe, ki so terjale svoj davek. O tem, kako težko obdobje je za Norvežanom, je pred kratkim spregovorila tudi njegova zaročenka Mikaela Shiffrin. "Ni si upal pogledati svojih nog, saj ni bil prepričan, ali nogo sploh še ima. Več kirurgov mu je poskušalo ponovno sestaviti mišice. Bil je v smrtni nevarnosti," je dejala.

Kilde je bil zatem več tednov na vozičku, ponovno se je moral naučiti hoditi, Norvežan je imel poleti še zaplete z ramo, saj se je pojavila okužba in je moral na novo operacijo. Okrevanje pa ni še povsem končano. "Ne skrbite, to ni sporočilo, da se bom upokojil. Za mano je nekaj res težkih mesecev, v začetku julija sem začutil čudne stvari v rami, nisem se počutil dobro, bil sem zelo utrujen. Preiskave so pokazale hudo okužbo, prestal sem operacijo. Po dveh, treh tednih jemanja antibiotikov se je zadeva ponovila. Mentalno je bilo zelo zahtevno, začel sem se spraševati, ali bom sploh kdaj še lahko uporabil svojo ramo. Zdaj sem približno šest tednov znova na antibiotikih, stvari gredo na bolje. Okužba je začela razjedati mojo kost, dve mišici še vedno nista pritrjeni, zato me čaka še ena operacija, potem pa me čakajo trije, štirje meseci rehabilitacije, da bom sploh lahko začel obremenjevati ramo. Do zdaj je bilo to res divje potovanje in še nismo povsem končali: še ena operacija, še ena rehabilitacija in brez dirkanja to zimo. Toda verjemite mi, vrnil se bom," je na Instagramu sporočil Kilde in ob tem potrdil, da v tej zimi ne bo stal na smučeh in štartu tekem za svetovni pokal.

Pod njegovo objavo na Instagramu so se že zvrstili številni komentarji podpore. "Še ena operacija, bori se naprej. Vrnil se boš," je med drugim zapisala Lindsey Vonn.

